L’implantologia dentale oggi: tecniche e materiali all’avanguardia

Affrontare un intervento di implantologia dentale oggi è decisamente più semplice che in passato, quando non si avevano a disposizione strumenti e materiali innovativi come quelli impiegati negli ultimi anni. Grazie ai progressi fatti dalla ricerca, questo genere di interventi, sicuramente invasivi e impegnativi, possono essere oggi svolti in maniera molto più precisa il che significa che il livello di rischio si è abbassato notevolmente. Non solo: negli ultimi anni sono stati introdotti in questo ambito materiali che offrono vantaggi considerevoli, come la zirconia che ha permesso di superare molti limiti.

Naturalmente non tutti gli specialisti propongono impianti dentali di ultima generazione.

Impianto dentale: di cosa si tratta?

Prima di tutto vale la pena precisare brevemente cosa si intende per impianto dentale. Parliamo di una soluzione che oggi viene proposta a tutti i pazienti che presentano uno o più denti mancanti e che desiderano ripristinare una dentatura completa. L’impianto dentale prevede l’inserimento all’interno dell’osso di una vite che svolge la funzione di radice in quanto fornisce un sostegno per il dente artificiale che viene posizionato intorno a essa. Il risultato finale è sicuramente apprezzabile, sia dal punto di vista estetico che funzionale.

L’implantologia dentale vanta decenni di applicazioni e non è certo una tecnica innovativa. Quello che però è cambiato negli ultimi anni sono state le metodiche di intervento, gli strumenti impiegati e i materiali, che hanno apportato dei notevoli miglioramenti nel settore.

Chirurgia guidata: una svolta nell’implantologia dentale

La chirurgia guidata viene oggi adottata dai migliori studi dentistici specializzati in implantologia dentale e rappresenta una grandissima risorsa, in grado di offrire numerosi vantaggi. Grazie a una TAC è possibile effettuare uno studio meticoloso della bocca del paziente, analizzare nel dettaglio la posizione dei nervi e delle arterie, la forma dell’osso e via dicendo. Il tutto, senza effettuare alcuna incisione. Sempre mediante un software specifico, viene dunque stabilita la posizione esatta dell’impianto da inserire e grazie a una procedura guidata si possono ridurre in modo significativo tutti i fattori di rischio più critici.

Il fatto che non siano previste incisioni chirurgiche consente di accelerare i tempi di guarigione e ridurre al minimo qualsivoglia controindicazione.

Impianti dentali in zirconia di ultima generazione

Tra le novità più interessanti nel settore dell’implantologia troviamo anche l’utilizzo di un materiale che viene impiegato ormai da tempo in ambito medico, ma che solo da alcuni anni è stato introdotto anche in questo settore. Parliamo della zirconia, una ceramica particolare dotata di caratteristiche che la rendono davvero perfetta per la realizzazione dei perni dentali. Tale materiale vanta una grandissima capacità osteointegrativa, è anallergico ed estremamente resistente, addirittura più del titanio. A differenza di quest’ultimo però ha un colore bianco, il che lo rende particolarmente indicato per la realizzazione di impianti dentali.

Grazie alla zirconia oggi è possibile restituire a tutti i pazienti dei denti belli da vedere, forti e perfetti riducendo i rischi al minimo.

