Il climatizzatore nuoce ai bambini? Scopriamo come usarlo correttamente

L’aria condizionata fa male ai bambini? Se accendo il climatizzatore in casa il mio neonato rischia di ammalarsi? Queste sono domande che tutti i genitori si pongono quando inizia ad arrivare la bella stagione e con essa si alzano notevolmente le temperature. Sono quesiti più che leciti, perché è ormai risaputo che un utilizzo indiscriminato del climatizzatore può arrecare danni alla salute e non solo a quella dei più piccoli. Bisogna però considerare che nemmeno un caldo eccessivo fa bene ai bambini e che accendere l’aria condizionata in casa non è sbagliato, a patto che si rispettino alcune regole di base, valide sia per i neonati che per gli adulti.

Vediamo dunque di fare chiarezza in merito e di capire come utilizzare correttamente il climatizzatore negli ambienti domestici senza rischiare di arrecare dei danni ai bambini, ma anzi assicurando loro solo dei benefici a livello di salute.

Climatizzatore? Per i bambini è più sano del caldo eccessivo

A confermarlo sono gli stessi pediatri: il climatizzatore non nuoce alla salute dei più piccoli, nemmeno dei neonati, a patto che non se ne faccia un utilizzo indiscriminato naturalmente. Anzi, al contrario ci si dovrebbe preoccupare maggiormente delle alte temperature, perché non sono per nulla salutari e rischiano di provocare diverse problematiche specialmente nei bambini. Bisogna infatti ricordare che nei più piccoli i meccanismi di termoregolazione corporea non sono ancora completamente efficienti e questo significa che il loro corpo tende a surriscaldarsi con maggior facilità rispetto a quello di un adulto.

Se in casa il caldo è eccessivo inoltre il piccolo rischia di andare incontro a disidratazione: condizione che non andrebbe mai sottovalutata perché se eccessiva diventa molto pericolosa.

Meglio dunque non demonizzare l’aria condizionata, perché può rivelarsi alquanto utile quando le temperature in casa diventano eccessivamente alte. Ricordiamo tra l’altro che sia i condizionatori portatili che i moderni impianti sono solitamente dotati di filtri in grado di trattenere le particelle e gli allergeni presenti nell’aria. Funzionano in sostanza come purificatori ambientali, il che di certo non guasta ai bambini piccoli, spesso esposti al rischio di sviluppare allergie respiratorie.

Come utilizzare correttamente il condizionatore in casa

Come abbiamo accennato, il condizionatore non nuoce alla salute dei bambini e nemmeno dei neonati a patto però che si utilizzi nel modo corretto. Ci sono infatti alcune regole da rispettare per evitare di arrecare danni specialmente ai più piccoli e sono le seguenti:

Mantenere una temperatura intorno ai 24°C

Impostare il climatizzatore ad una temperatura esageratamente bassa non è certo una buona idea, perché come il piccolo soffre con il caldo eccessivo lo stesso accade se in casa è troppo freddo. La temperatura ideale da impostare per garantire il benessere di tutti è 24°C.

Tenere il bambino lontano dal flusso d’aria

Come fa male a noi adulti, anche per i bambini non è per nulla salutare stare direttamente sotto al flusso di aria fredda. Meglio dunque prestare attenzione a questo aspetto e controllare che il piccolo sia sempre ben distante dal condizionatore.

Evitare gli sbalzi di temperatura

Un eccessivo sbalzo di temperatura può arrecare danni alla salute del piccolo, quindi se si ha in programma di uscire e fuori ci sono 35°C sarebbe meglio spegnere qualche ora prima il climatizzatore in casa in modo non passare all’improvviso dal clima fresco al torrido.