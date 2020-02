Filler: cosa sono e che risultati danno

I filler sono delle particolari sostanze che vengono impiegate in medicina estetica con lo scopo di riempire e ritoccare i difetti del viso; per esempio possono essere utilizzati per correggere rughe, brutte cicatrici e anche per “rimpolpare” alcune aree del volto o del corpo.

Oggigiorno i filler vengono impiegati per contrastare l’invecchiamento dando alla pelle un aspetto più giovane o per rimodellare alcune zone del corpo, come labbra e naso.

Sono soprattutto le donne a ricorrere a questa pratica estetica che però risulta utilizzata anche dagli uomini.

Diversi tipi di filler

I filler si dividono principalmente in due macrocategorie:

Filler riassorbibili Filler sintetici, permanenti o semipermanenti.

Tra i filler riassorbibili più diffusi troviamo l’acido ialuronico che viene iniettato nella pelle riempiendo il difetto volumetrico presente.

Esso assicura un effetto immediato e una durata di circa otto mesi. Anche per la sua durata temporanea viene considerato uno dei “ritocchi” estetici più sicuri.

Come agisce

Filler deriva dall’inglese “to fill” che significa riempire. Proprio il suo nome spiega la modalità di azione.

Il filler viene iniettato attraverso una siringa nella zona da trattare garantendo un risultato immediato.

Dato che il trattamento è poco invasivo viene effettuato in regime di day hospital e non richiede l’utilizzo dell’anestesia. Tuttavia, dato che molti pazienti avvertono bruciore o lieve dolore durante l’esecuzione dell’operazione, molti medici preferiscono anestetizzare la zona prima di procedere con l’iniezione.

Filler corpo

Iniezioni di acido ialuronico possono essere utilizzate su viso, ma anche sul corpo.

Il filler viene applicato in medicina estetica anche per “scolpire” il corpo correggendo deficit di volume.

Questo trattamento può essere utilizzato per correggere, per esempio, gli effetti del dimagrimento o di una liposuzione, cancellando le irregolarità che sono state create.

Risultati e benefici

I risultati dell’utilizzo dei filler sono visibili fin dalla prima seduta.

Successivamente medico e paziente concorderanno un secondo incontro allo scopo di apportare, all’occorrenza, piccoli ritocchi.

I principali benefici dei filler risiedono nel loro effetto naturale e nella metodologia non invasiva utilizzata.

Controindicazioni e svantaggi

Il trattamento con filler riassorbibili, come l’acido ialuronico, non è definito pericoloso.

Tuttavia la loro durata può risultare il maggiore svantaggio in quanto si tratta di una pratica che non apporta al viso o al corpo cambiamenti permanenti.

Inoltre l’effetto del filler può essere influenzato da altri fattori come il fumo, l’esposizione al sole o l’attività sportiva.

Differenze con il Botox

I filler e il botulino sono sostanze completamente differenti.

Il primo è una sostanza di origine naturale che viene utilizzata per “riempire” alcune zone del viso o del corpo correggendo così gli inestetismi.

Il botulino deriva da un batterio che ha la capacità di paralizzare temporaneamente la perdita di tono muscolare e viene utilizzato solitamente per ridurre le rughe d’espressione.

Entrambi sono trattamenti che vengono eseguiti in breve tempo, non necessitano di recupero e sono privi di rilevanti effetti collaterali; tuttavia il botulino presenta un costo maggiore a causa dell’elevato prezzo del farmaco utilizzato.