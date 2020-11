Dormire bene con Tempur

I materassi e le loro caratteristiche

La parte più importante della giornata per affrontare al meglio lo stress quotidiano è il riposo. Per questo motivo la scelta del materasso è fondamentale per trovare il modello dalle caratteristiche che più si addicono alle proprie esigenze. I materassi che si trovano sul mercato oggi sono di tipologie e materiali molto diversi.

In linea di principio, non esiste un modello “migliore” di un altro, ma è piuttosto una questione soggettiva dipendente dalle proprie abitudini e dal gusto personale. La scelta del materasso perfetto dipende anche da parametri personali come il peso corporeo, la statura, la temperatura del Paese in cui ci si trova, le eventuali problematiche di natura muscolo-scheletrica e la posizione preferita durante il sonno.

La prima caratteristica che solitamente si va ad analizzare è la dimensione del materasso stesso in funzione di quante persone dovranno dormirci e della dimensione della camera. Per godere di un sonno di qualità, la dimensione non è un aspetto da sottovalutare perché sicuramente questa deve permettere la distensione di braccia e gambe senza ostruzioni. Dunque il materasso deve essere di 20-30 cm più grande rispetto all’altezza corporea.

Sulla base delle normative europee sono state stabilite delle dimensioni standard per i materassi, che possono variare leggermente da Paese a Paese, ma che in linea generale sono le seguenti:

Materasso singolo (o a una piazza): come dice il nome stesso, è adatto a una sola persona ed è caratterizzato da una larghezza di 80-90 cm e una lunghezza di 190-200 cm.

come dice il nome stesso, è adatto a una sola persona ed è caratterizzato da una larghezza di 80-90 cm e una lunghezza di 190-200 cm. Materasso matrimoniale (o a due piazze) : è adatto per accogliere due persone e per questo la sua larghezza è esattamente il doppio di quello singolo. Infatti, è caratterizzato da una larghezza di 160 cm e una lunghezza di 190 cm.

: è adatto per accogliere due persone e per questo la sua larghezza è esattamente il doppio di quello singolo. Infatti, è caratterizzato da una larghezza di 160 cm e una lunghezza di 190 cm. Materasso a una piazza e mezza: è leggermente più largo dei materassi a una piazza ed è adatto per una sola persona che desidera più spazio. Ha una larghezza di 120 cm e una lunghezza di 190-200 cm.

è leggermente più largo dei materassi a una piazza ed è adatto per una sola persona che desidera più spazio. Ha una larghezza di 120 cm e una lunghezza di 190-200 cm. Materasso alla francese: è caratterizzato da una dimensione particolare, più piccolo del materasso matrimoniale, ma più largo di quello singolo. È più grande del materasso a una piazza e mezzo e ha una larghezza di 140 cm e sempre 190 cm di lunghezza.

è caratterizzato da una dimensione particolare, più piccolo del materasso matrimoniale, ma più largo di quello singolo. È più grande del materasso a una piazza e mezzo e ha una larghezza di 140 cm e sempre 190 cm di lunghezza. Materasso su misura: non ha una misura prefissata, ma è adattabile alle particolari esigenze della persona e dunque può avere le dimensioni che si desiderano.

La seconda caratteristica da considerare è l’altezza del materasso che può essere più o meno elevata e sulla base di questa caratteristica offre più o meno robustezza. Solitamente i materassi troppo sottili, infatti, non hanno una struttura adeguatamente forte da garantire un sonno confortevole. Inoltre, un’altezza non sufficiente potrebbe anche causare dolori muscolari e cervicali. Un materasso troppo alto, invece, potrebbe creare alcuni disagi come la difficoltà nel sollevarlo per poter rifare il letto appena svegli. Di conseguenza si può concludere che un’altezza ottimale si aggira tra i 20 e i 30 cm.

Esistono prevalentemente tre tipologie di materassi realizzati con materiali diversi: in lattice, in memory foam, a molle. I materassi a molle sono quelli più tradizionali, costituiti da molle che svolgono la funzionalità di garantire elasticità e solidità. I materassi in lattice, invece, offrono un sostegno abbastanza rigido, ma allo stesso tempo sono confortevoli e flessibili e adatti alle persone che soffrono di allergie respiratorie e asma. Infine, ci sono i materassi in memory foam, che è un materiale che favorisce la circolazione di aria.

Materassi matrimoniali Tempur

La dimensione più popolare per i materassi è quella matrimoniale e un ottimo esempio di questa categoria sono i materassi matrimoniali Tempur. I materassi Tempur, infatti, introducono una tecnologia molto avanzata nelle proprie collezioni dal nome Hybrid, Firm CoolTouch e Original. L’azienda Tempur offre una vasta scelta di materassi matrimoniali che differiscono per rigidità, materiali, e altezza. La tecnologia alla base della collezione Hybrid (e di tutte le collezioni Tempur) è il Materiale Tempur, costituito da un’avanzata schiuma visco-elastica che prende ispirazione dalla tecnologia usata dalla Nasa. Dunque, questa tecnologia è una combinazione tra il Materiale Tempur e le micromolle di precisione costituite da acciaio tornito a freddo, ciascuna con un diametro di 45 mm e 7 spire compresse in soli 10 cm. La struttura è progettata in modo da conformarsi perfettamente al profilo del corpo e reagire ai suoi movimenti. Inoltre, uno strato di sostegno sulla superficie del materasso permette di assorbire i punti di pressione offrendo completo comfort al corpo. Per un maggiore benessere, i materassi Tempur forniscono fodere CoolTouch Technology, rimovibili e lavabili facilmente. La linea Hybrid CoolTouch è ideale per chi è abituato a materassi a molle, ma vuole sperimentare un maggiore comfort con materassi a molle, ma dalla tecnologia avanzata.

La linea Original è basata anch’essa sulla tecnologia spaziale Nasa, offrendo prodotti in equilibrio tra comfort e sostegno. Il materiale Tempur reagisce alla temperatura corporea, alla sua forma e peso in modo da adattarsi per garantire un sonno confortevole. Inoltre, sono costituiti da cellule di visco-elastiche che si modellano attivamente, adattandosi al corpo ed hanno fodere lavabili e dotate di comoda zip.

I materassi della linea Firm CoolTouch sono caratterizzati invece da una tecnologia innovativa e da un supporto più rigido. Capaci di alleviare i punti di pressione, i materassi Tempur assorbono completamente i movimenti e garantendo un riposo indisturbato. Inoltre, la tecnologia CoolTouch mantiene la fodera fresca al tatto per tutta la notte ed è facilmente rimovibile e lavabile.

Detto ciò, le collezioni di materassi Tempur sono adatti a ogni persona in quanto permettono di scegliere la dimensione del materasso, la sua altezza, il comfort (tra medio e rigido) e le federe CoolTouch.