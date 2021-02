Dispositivi e protesi auricolari: le caratteristiche delle soluzioni più moderne

La tecnologia ha fatto passi gigante anche nel campo dell’acustica, fornendo oggi apparecchi acustici fabbricati su misura. Le protesi sono in grado di rispondere a ogni vostra esigenza per dare una risposta precisa. Di seguito, è possibile capire meglio quali sono le caratteristiche che distinguono le protesi e i dispositivi auricolari più moderni sul mercato.

Invisibile e personalizzabile

Si tratta di dispostivi all’avanguardia e innovativi del tutto invisibili così nessuno saprà che li state indossando. Spesso capita che le persone sia restie a indossare un apparecchio acustico perché si nota. Oggi non dovete sentirvi in imbarazzo a indossare un apparecchio acustico perché nessuno lo noterà; l’unica differenza sarà che sentirete finalmente meglio. Le altre persone non vengono a conoscenza del vostro difetto uditivo. Oggi, per fortuna, si è superato questo ostacolo grazie a soluzioni sempre più miniaturizzate. L’apparecchio viene realizzato dopo aver preso le misure del vostro orecchio e di ogni sua parte affinché si possa adattare al meglio. Per sentire bene è possibile altresì personalizzare le impostazioni in base alle vostre specifiche preferenze.

Una soluzione a ogni problema

Finalmente potrete ritrovare il piacere di sentire bene, riscoprendo il senso dell’udito. La protesi acustica vi garantisce confort che si unisce a efficienza. Riuscirete a distinguere i suoni sia negli ambienti silenziosi, ma soprattutto in quelli con rumore di sottofondo. Se prima avevate bisogno di tenere sempre il volume della televisione al massimo, chiedere alle persone di parlare più forte o avvicinarvi sempre molto alla fonte sonora, con la protesi personalizzata cambierà tutto quanto.

Non importa quale sia il vostro problema di udito perché c’è una soluzione su misura per ognuno di voi. È di vitale importanza dare una risposta specifica in ogni caso perché i pazienti e i problemi uditivi non sono tutti uguali. È normale che i pazienti presentino un grande ventaglio di problematiche legate all’udito. Per tale ragione, gli apparecchi uditivi devono proporre una vasta gamma di soluzioni. Le protesi si fanno sempre più ricercate per rispondere anche alle richieste dei pazienti più esigenti. Gli ausili sono pensati e studiati per fornire una risposta precisa a ogni particolarità.

Quali dispositivi acustici esistono

Esistono infatti diversi modelli di dispositivi acustici come le protesi acustiche endoauricolari complementari nel canale, indicate dalla sigla CIC. Si tratta di soluzioni per perdite leggere dell’udito, ma anche gravi e medie, praticamente invisibili.

Si passa poi alle protesi acustiche endoauricolari nel canale, dette ITC, oppure nell’orecchio, ITE, che sono tra le più diffuse in genere. Di solito questi ausili sono più potenti dei precedenti, sebbene siano di maggiori dimensioni. Tuttavia questo facilita l’inserimento e l’estrazione dall’orecchio.

Quando si parla di protesi acustica BTE dietro all’orecchio, si fa riferimento a una soluzione per perdite anche profonde dell’udito. Infine, le protesi acustiche RIC RITE ricevitore sono discrete per perdite dell’udito da leggere a profonde nelle persone che non presentano difficoltà alle motorie che coinvolgono le mani.