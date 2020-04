La cura attuale del COVID-19

Al momento attuale non esiste una cura specifica per il COVID-19; sono però molte le ipotesi in campo e molte anche gli studi clinici che sono partiti per cercare di trovare una soluzione di assoluta efficacia per combattere l’infezione da Coronavirus; per quanto concerne poi l’aspetto preventivo (leggasi vaccinazione) ci troviamo nella fase della sperimentazione.

Per quanto riguarda i casi lievi, la terapia è sintomatica (assunzione di antipiretici per combattere la febbre, ossigenoterapia e somministrazione di liquidi nel caso di polmonite, terapie di supporto).

Di seguito saranno illustrate alcune delle possibilità di cura che sono state proposte, sia nel nostro Paese che all’estero.

Eparina a basso peso molecolare – Negli ultimi giorni si è spesso parlato dell’utilizzo di eparina a basso peso molecolare nel trattamento dei pazienti affetti da COVID-19; a tale proposito si deve ricordare che una delle possibili gravi complicazioni dell’infezione da Coronavirus è l’insorgenza di una trombosi polmonare; com’è noto i virus scatenano nell’organismo una reazione infiammatoria che, a seconda degli specifici casi, può essere più o meno violenta a livello dell’organo interessato; i pazienti affetti da COVID-19 sono spesso interessati da polmonite associata a insufficienza respiratoria e a complicanze cardiovascolari, specialmente tromboembolia polmonare. Da qui è venuta l’idea che l’eparina, uno dei farmaci anticoagulanti più noti, potesse essere d’aiuto nel controllare queste complicanze che possono rivelarsi fatali, soprattutto nei soggetti più debilitati e affetti da altre patologie. Del resto, a voler essere del tutto precisi, già lo scorso gennaio, l’OMS aveva raccomandato la prevenzione del tromboembolismo venoso nei soggetti colpiti da COVID-19 tramite la somministrazione sottocutanea di eparina a basso peso molecolare.

Idrossiclorochina e azitromicina – La combinazione di un antimalarico (idrossiclorochina; questo principio attivo è utilizzato non soltanto per combattere la malaria, ma anche alcune malattie autoimmuni fra cui il lupus eritematoso sistemico e l’artrite reumatoide) e di azitromicina (un antibiotico) per trattare l’infezione da Coronavirus è stata proposta per la prima volta dal direttore dell’Istituto Universitario delle Malattie Infettive (Marsiglia), Didier Raoult; alcuni media avevano azzardato anche l’aggettivo “miracolosa” in riferimento a questa soluzione; in questi ultimi giorni però, su questo fronte, le notizie non sono molto buone; in attesa dei risultati di uno studio europeo effettuato su 3.200 soggetti, la rivista scientifica Prescrire ha messo l’accento sugli eccessivi effetti indesiderati di questo tipo di approccio, soprattutto a livello del sistema cardiovascolare per cui l’entusiasmo iniziale si è un po’ smorzato.

In Brasile, uno studio con la clorochina è stato interrotto dopo che si erano verificati diversi casi di aritmie e problemi cardiaci su alcuni dei soggetti partecipanti alla ricerca. Per quanto l’uso degli antimalarici clorochina e idrossiclorochina sia perorato da molti, vari sono i pareri contrari. È del 23 aprile la comunicazione apparsa sul sito dell’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) che riportiamo di seguito: “L’Agenzia Europea per i Medicinali richiama nuovamente l’attenzione sul rischio di gravi effetti indesiderati con clorochina e idrossiclorochina impiegati nel contesto della pandemia in corso per il trattamento di pazienti con COVID-19”.

Sieroterapia – Con sieroterapia, in ambito medico, si fa riferimento alla somministrazione di siero contenente anticorpi specifici contro i patogeni responsabili della patologia oggetto di cura.

Nel caso specifico dell’infezione da Coronavirus, con sieroterapia ci si riferisce alla somministrazione, nella fase precoce della malattia, di immunoglobuline (anticorpi) specifiche contro il Coronavirus. Attualmente sono in corso sperimentazioni a Mantova (al “Carlo Poma”) e a Pavia (al “San Matteo”).

In breve: a donatori (soggetti contagiati che in seguito hanno sviluppato gli anticorpi) sono prelevati 600 ml di plasma; da questi si ricavano 2 dosi da 300 ml. Il protocollo di cura prevede tre somministrazioni da effettuarsi a distanza di 48 ore l’una dall’altra. Le prospettive, da quello che si legge, sono incoraggianti dal momento che in questi ospedali non si sono registrati decessi da COVID-19 negli ultimi 30 giorni.

Antivirali – Diversi i farmaci antivirali proposti per combattere il Coronavirus di attuale interesse (ricordiamo che vari sono i ceppi conosciuti di Coronavirus in grado di infettare gli esseri umani, anche se è molto probabile che il SARS-CoV-2 diventi il Coronavirus per antonomasia); fra questi si ricordano principalmente il remdesivir, il lopinavir e il ritonavir (questi ultimi due usati in combinazione) e il favipiravir.

Il remdesivir è un antivirale sperimentato a suo tempo, a dire il vero con risultati non particolarmente esaltanti, nel trattamento del virus Ebola. In questi giorni è circolata (sembra “per errore”) una bozza di un documento esclusivo dell’OMS in cui si legge (come riportato pochi giorni fa dal Financial Times) che l’antivirale “non ha migliorato le condizioni dei pazienti o ridotto la presenza del patogeno nel sangue”. Dichiarazioni ufficiali sulla questione, comunque, ancora non ci sono.

La combinazione lopinavir/ritonavir è da tempo in commercio ed è utilizzata per la terapia dell’HIV; da quanto riportato sui documenti dell’AIFA, al momento attuale “l’uso terapeutico del lopinavir/ritonavir può essere considerato, limitandolo ai pazienti COVID-19 di minore gravità, gestiti sia a domicilio sia in ospedale in particolare nelle fasi iniziali della malattia … Allo stato attuale delle conoscenze, non è consigliabile l’associazione di lopinavir/ritonavir con idrossiclorochina né l’eventuale aggiunta di azitromicina. Ciò è sostenuto dai dati di sicurezza attualmente disponibili che richiamano ulteriormente alla cautela in caso di associazione con farmaci che potrebbero potenziarne la tossicità in assenza di chiare evidenze di un miglioramento dell’efficacia a seguito della combinazione. Non esiste alcuna prova che l’ulteriore aggiunta di antibiotici (per esempio azitromicina) sia sicura e che migliori l’evoluzione della malattia”. Diversi studi sono ancora in corso, ma sembra in arrivo la “bocciatura”.

Un altro antivirale in corso di valutazione è il favipiravir; è un medicinale che in Giappone è stato autorizzato nella terapia dell’influenza e che sembra abbia mostrato una certa efficacia in alcuni casi di pazienti cinesi. L’AIFA sta valutando in questi giorni l’opportunità di avviare una sperimentazione in Italia di questo trattamento.

Tocilizumab – Si tratta di un anticorpo monoclonale utilizzato da tempo nella terapia dell’artrite reumatoide; la sperimentazione come farmaco anti-COVID-19 è stata un’idea dell’oncologo italiano Paolo Ascierto (Istituto Pascale di Napoli). I risultati ottenuti fino a questo momento sono stati definiti particolarmente incoraggianti e le sperimentazioni si fanno sempre più ampie. Ma qual è il razionale dell’uso di questo medicinale?

È necessaria una premessa. Il tocilizumab, oltre che nella cura dell’artrite reumatoide, è usato nei soggetti affetti da patologie tumorali per contrastare gli effetti collaterali delle immunoterapie come, per esempio, l’eccessiva produzione di citochine che il sistema immunitario produce in seguito all’infezione, così come si verifica in coloro che sono affetti da polmonite interstiziale causata dall’infezione da Coronavirus. Questa eccessiva produzione di citochine (tempesta citochinica) può provocare quello che si chiama “shock da citochina”, che è proprio la reazione fisica responsabile di una parte delle morti dei soggetti colpiti da Coronavirus. L’importante infiammazione che si verifica causa poi un processo infiammatorio a livello degli alveoli polmonari e rende estremamente difficoltoso lo scambio gassoso; il tocilizumab, come spiega Ascierto, “va a neutralizzare questo e quindi riducendo ciò si riduce l’infiammazione e migliora la respirazione”.

Il tocilizumab non cura quindi il Coronavirus, ma migliora drasticamente le condizioni fisiche di coloro in cui si è sviluppata la polmonite interstiziale.

Ozonoterapia – Si veda l’articolo: Ozonoterapia: un aiuto contro il virus?