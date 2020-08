Incominciano a essere pubblicate ricerche che smontano l’idea del COVID-19 come peste del secolo

Nel marzo 2020 Roberto Albanesi fu tra i primi ad affermare che la pandemia da Sars-Cov-2 (volgarmente COVID-19) per un soggetto sano e con un buon stile di vita ha un livello di gravità di poco superiore a una normale influenza (anche se per soggetti a rischio la mortalità è dieci volte superiore).

Tale affermazione suscitò molte critiche, nonostante lo stesso Istituto Superiore di Sanità avesse rilevato che il 98% dei deceduti aveva almeno due gravi patologie pregresse, Quel 2% mancante ha fatto a credere a tutti che il COVID-19 potesse avere la stessa letalità e la stessa gravità per ognuno di noi, cosa scientificamente inesatta.

Il problema sta nella definizione di persona sana e soprattutto di buon stile di vita. Essere sani non significa sentirsi bene: una persona di 50 anni che è ipertesa e prende quotidianamente una pastiglia per tenere la pressione sotto controllo, sana non è. Analogamente un soggetto di 30 anni in forte sovrappeso o addirittura obeso non ha un buon stile di vita.

In questo senso va una ricerca condotta dal gruppo di Mikiko Watanabe e Damiano Caruso (Dipartimento di Medicina Sperimentale, Sezione di Fisiopatologia Medica, Scienza dell’Alimentazione ed Endocrinologia, Università Sapienza di Roma)

Cosa dice la ricerca

Il titolo della ricerca (tradotto dall’inglese) è già molto indicativo “Il grasso viscerale mostra la più forte associazione con la necessità di terapia intensiva in pazienti con COVID-19”.

Secondo i ricercatori il grasso intra-addominale potrebbe spiegare perché l’eccesso di peso sembra essere un fattore di rischio per una prognosi peggiore soprattutto tra i pazienti più giovani affetti da COVID-19

La deposizione di grasso viscerale (intra-addominale), quantificata attraverso una TC toracica di routine a cui solitamente vengono sottoposti i pazienti affetti da COVID-19, può essere un prezioso indicatore della composizione corporea.

Lo studio dimostra che i pazienti intubati di tutte le età, e non solo i giovani, hanno un maggior quantitativo di grasso viscerale. In particolare, per ogni aumento pari ad un’unità di grasso viscerale, si ha una probabilità 2,5 volte maggiore di dover essere intubati per poter respirare (Odds Ratio 2,5; 95% CI 1,02-6,02) e il grasso viscerale sembrerebbe addirittura più importante dello stato polmonare nello spiegare la necessità di una ventilazione meccanica.

Un’interpretazione di puro buon senso!

La ricerca è una correlazione: se si assume che in gran parte dei giovani obesi obesità o in sovrappeso marcato derivino da una cattiva alimentazione e da scarsa attività fisica, il grasso intra-viscerale non è la causa prima della gravità dell’infezione da Sars-Cov-2, ma è a sua volta una conseguenza del cattivo stile di vita; la ricerca è importante perché mostra che un BMI elevato crea i presupposti per l’incapacità dell’organismo di reagire “bene” al virus come invece succede in tanti giovani praticamente asintomatici (ricordiamo che anche la notizia del bimbo di tre anni morto per COVID-19 ha “omesso” di dire che il piccolo soffriva purtroppo di una grave patologia). In sostanza, il percorso verso uno stato di eccezionale gravità si può riassumere in:

cattivo stile di vita –> obesità/sovrappeso marcato -> gravi problemi respiratori da COVID-19.

Uno studio cinese (Peng YD, Meng K, Guan HQ, et al. Clinical characteristics and outcomes of 112 cardiovascular disease patients infected by 2019‐nCoV. Zhonghua Xin Xue Guan Bing Za Zhi. 2020) riporta che un BMI più elevato si riscontra più comunemente nei deceduti, che avevano in effetti un BMI> 25 nell’88,24% dei casi, mentre solo il 18,95% dei sopravvissuti era sovrappeso.