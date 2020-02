Quanto fa paura il Coronavirus? Ragioniamo sui numeri

Nella prima mattina del 27 febbraio questi sono i numeri (fonte: Worldmeter) realmente interessanti per chi vuole giudicare il fenomeno Coronavirus. Vediamo le top ten.

Contagiati

Cina 78.499

Sud Corea 1595

Diamond Princess 705

Italia 470

Giappone 189

Iran 139

Singapore 93

Hong Kong 89

USA 60

Thailandia 40

Poiché molti (a torto) ritengono che questi numeri siano relazionati al numero dei controlli, per ora nessuna conclusione. Inoltre, a essere precisi, si dovrebbe rapportare il dato alla popolazione del Paese, cioè stimare la percentuale del contagio. Ecco i dati.

Contagiati per milione di abitanti

Diamond Princess 227.419

Cina 56,6

Sud Corea 30

Singapore 16,2

Hong Kong 12

Italia 7,8

Iran 1,7

Giappone 1,5

Thailandia 0,6

USA 0,2

Conclusione num. 1 – La sovrappopolazione rende molto difficile il contenimento dell’epidemia (vedasi il dato della nave da crociera Diamond Princess dove su 3.100 passeggeri 705 sono i positivi). Ovvio che, se il focolaio italiano fosse stato in una zona centrale di Milano anziché a Codogno, i numeri italiani sarebbero stati ben più impressionanti (e ingestibili: per esempio 20.000 positivi, 700 morti e altri 1.500 in rianimazione). Questo giustifica gli isolamenti delle zone rosse.

Numero di morti

Cina 2.747

Sud Corea 13

Diamond Princess 4

Iran 19

Italia 12

Giappone 3

Hong Kong 2

Solo 7 dei 10 Paesi della top ten dei contagiati hanno vittime. Riportiamo questo numero sui casi positivi.

Percentuale di decesso

Iran 13,7%

Cina 3,5%

Italia 2,6%

Hong Kong 2,2%

Giappone 1,6%

Sud Corea 0,8%

Diamond Princess 0,6%

Conclusione num. 2 – Anche se i dati dell’Iran possono essere decisamente sottostimati, si evince che per un Paese con una sanità arretrata la percentuale sale esponenzialmente. Per l’Italia si può stimare che la sanità confrontata con quella di Giappone e Sud Corea non sia certo il massimo, a meno di non fare l’ipotesi che gli italiani in compromesse condizioni di salute siano in percentuale maggiore che in Giappone o in Sud Corea (in altri termini, gli italiani non hanno un buon stile di vita). Si noti che chi sostiene che in Italia si sono fatti troppi controlli, se i “trovati positivi” fossero meno (per esempio la metà), sarebbe impressionante la percentuale dei decessi (oltre il 5%): una tesi quella dei troppi controlli che si dà da sola la zappa sui piedi.

Conclusione num. 3 – Il basso dato della Diamond Princess indica che la mortalità è decisamente inferiore all’1% per una persona in buone condizioni di salute (si suppone che chi va in crociera stia almeno decentemente).

Numero di ospedalizzati in serie condizioni

In tali numeri sono inclusi anche i decessi perché in Paesi come l’Iran non ci sono praticamente pazienti ricoverati in terapia intensiva, il soggetto muore prima!

Cina 11.039

Italia 47

Diamond Princess 40

Sud Corea 31

Iran 19

Giappone 16

Hong Kong 8

Singapore 7

USA 0

Thailandia 0

Conclusione num. 4 – Poiché le gravi condizioni non si possono simulare si può solo concludere che la condizione sanitaria italiana è decisamente carente (del resto trasporti, giustizia, scuola non vanno meglio). Che la colpa sia dello stile di vita degli italiani (maggiore percentuale di persone con salute compromessa) o delle istituzioni che non hanno saputo fronteggiare l’emergenza o della sanità in sé incapace di riconoscere e curare tempestivamente può essere oggetto di ulteriore indagine.