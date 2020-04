Coronavirus news

In questo articolo trovate il riassunto della situazione Coronavirus.

Quanto è grave il Coronavirus?

La pandemia da COVID-19 è grave in quanto provoca circa dieci volte i decessi di una normale influenza. In Italia ogni anno muoiono da 300 a 400 persone per l’influenza e da 4.000 a 10.000 sono i decessi legati ai postumi della stessa. Quindi il Coronavirus potrebbe provocare circa 100.000 morti. La buona notizia è che il 50% dei soggetti che lo contraggono è asintomatico e molti altri hanno sintomi molto lievi, quindi la stima effettuata è l’ipotesi peggiore. Occorre infatti rilevare che la presenza di un agente patogeno è condizione necessaria, ma non sufficiente allo sviluppo di una patologia. Dall’analisi statistica dei dati,

(1) in un soggetto sano, e con un buon stile di vita, il COVID-19 è nel 99,9% dei casi una patologia perfettamente gestibile, spesso asintomatica.

Per sano non s’intende che il soggetto stia bene, ma che non abbia patologie in atto che richiedano l’uso (soprattutto continuo) di farmaci; per cosa si intende con buon stile di vita si veda l’articolo (per esempio un fumatore non ha un buon stile di vita). Per approfondire la (1) si veda Coronavirus: per chi è veramente grave?.

Chi è a rischio Coronavirus?

Sinteticamente, esaminando i dati,

(2) i soggetti maggiormente a rischio sono persone immunodepresse e/o con patologie polmonari o con una funzionalità polmonare già compromessa.

Per approfondire si veda Coronavirus: i fattori di rischio.

Come si ferma una pandemia?

Esistono due modelli. Quello cinese e quello inglese. Per capire perché non esiste un modello italiano, approfondendo l’argomento si vedano i due articoli Pandemia: come si gestisce; Le colpe del governo italiano.

Perché in Italia tanti decessi?

Non è pensabile che in Italia il virus sia più aggressivo che altrove. Certo i dati di alcuni Paesi sono ancora incompleti, ma il modello di riferimento è la Cina dove il contagio si è arrestato. I motivi dell’altissima percentuale di decessi in Italia sono dovuti a molti fattori, non solo medici, ma spesso socioculturali. I cinque più importanti vengono analizzati nell’articolo Coronavirus: perché tanti decessi in Italia?