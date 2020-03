Coronavirus: ma è veramente grave?

Nel buio della notte, chi soffre d’insonnia si chiede dove siano finite le sardine. Ah, già. Stipate come sono state ghettizzate dal Coronavirus, visto che sommi scienziati ci vengono a dire che la distanza di sicurezza dal virus è di 1,82 m; non 1,81 o 1,83, ma proprio 1,82 (parere dell’infettivologo Massimo Galli dell’Università di Milano-Ospedale Sacco e del dottor Giovanni Rezza dell’Istituto Superiore di Sanità che, con le loro battute oscurerebbero qualunque star della commedia italiana): forse c’è dietro qualcuno a queste distanze, forse un produttore di metri laser che sogna di vedere la gente incontrarsi, puntarsi il laser addosso, leggere sul display la distanza e lanciare un “vade retro Satana, di almeno 19,2 cm!”.

Ma dove sono finiti Greta e i gretini? Fino a poco tempo fa il riscaldamento globale non era una gravissima emergenza che metteva in pericolo il futuro dell’umanità?

E il papa? Ah, no, quello che c’è sempre, ma appare fiacco, non solo perché raffreddato, ma anche perché non sa come essere protagonista, ma tanto i media lo riprendono lo stesso; unica avvertenza: le inquadrature della piazza devono essere tali da non mostrare che è quasi vuota.

Mi hanno chiesto: L’ultimo anno l’influenza ha fatto 200 morti su 8 milioni di infettati. L’attuale epidemia 79 morti su 2.300 infettati. Calcolando così sembra una mortalità di 1.000 volte superiore, mi sembra un dato davvero incredibile.

Una premessa (Il Fatto Quotidiano del 23 febbraio) – Secondo le stime del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità, in Italia ogni anno circa il 9% della popolazione è colpito dall’influenza, con un numero di morti diretti che oscilla tra i 300 e i 400 e con un numero di decessi che oscilla tra i 4 mila e i 10 mila per chi sviluppa complicanze gravi a causa dei virus influenzali.

Per il Coronavirus si deve dire che il dato di 2.300 infettati è molto sottovalutato; se fossero così pochi, l’epidemia si sarebbe già fermata, il suo R 0 sarebbe già attorno a 1. Solo che molti sono asintomatici e guariscono senza accorgersene. Probabilmente i decessi sono 10 volte tanto quelli della normale influenza, quindi

il Coronavirus uccide 10 volte di più che una normale influenza.

Ma allora perché molti scienziati (non quelli governativi) continuano a ripetere che è “solo più che una normale influenza”? Perché i dati mostrano che una mortalità del 3% sui contagiati trovati (per quanto detto sopra potrebbe essere dello 0,3%) con altrettanto ospedalizzati gravi. Lasciamo perdere quelli che in queste ore vengono ricoverati in ospedale, ma stanno bene! Gente che ha solo qualche linea di febbre.

Il 99% dei morti e dei casi gravi (quelli che finiscono in rianimazione) riguarda casi di persone già “compromesse” cioè con patologie che realisticamente danno al soggetto al massimo mediamente un anno di vita.

In Italia finora ci sono stati circa 300 casi fra morti e finiti in rianimazione, cioè solo una quindicina riguardano persone giudicate sane e in buona salute (anche se probabilmente scorrettamente perché si dovrebbe indagare il loro stile di vita): 15 casi in tutta Italia. Quindi:

Per una persona sana e in buona salute il Coronavirus è una normale influenza.

Il governo si è accorto di aver gestito malissimo questa emergenza, facendo dell’Italia un comicissimo Paese e tentennando fra rassicurazioni e provvedimenti dittatoriali, tanto che ho sentito semplici cittadini parlare di Contevirus, ben più pericoloso del Coronavirus. Ma avete visto lo spot del povero Amadeus, tirato in ballo come testimonial? Passi per il consiglio di lavarsi le mani, ma quello di non portarsi MAI le mani a contatto con occhi, naso e bocca? Vedremo gente brancolare a tentoni perché non ha potuto mettersi le lenti a contatto. E come faranno i fumatori (curioso il fatto che i governi accettino che il fumo faccia milioni di morti e si fanno in quattro per combattere il Coronavirus)? Senza contare poi che si dovrà fare l’amore come nel film Una pallottola Spuntata dove i due amanti per restare al sicuro da infezioni e malattie usano come misura protettiva enormi profilattici che contengono in toto i due amanti: in tempi di Coronavirus gli amanti dovranno necessariamente usare tute protettive che evitino ogni contatto diretto per cui non si parlerà più di rapporto sessuale, ma di semplice contatto sessuale. Per starnutire non si deve usare un fazzoletto, ma il piuttosto innaturale gesto si starnutire nel gomito, magari sul vestito da 500 euro che il Mario Rossi di turno ha potuto permettersi grazie al mutuo della nota finanziaria con cui si è svenato, ma che, fino al Coronavirus, ha permesso di realizzare tanti suoi sogni da schiavo delle banche e delle finanziarie. Ovviamente, se il gesto verrà fatto in pubblico, interverrà la polizia che provvederà a mettere in quarantena il povero Mario e a bruciare il vestito con il povero Mario che suiciderà nella caserma dove è stato portato, suicidio non per paura del contagio, non per la perdita della libertà, ma per la perdita del tanto agognato vestito, capo d’abbigliamento su cui si reggeva la sua fragile autostima.

Il Contevirus colpisce anche attraverso la ridicolizzazione dell’Italia all’estero, con i francesi che irridono la pizza con uno spot che non fa ridere nemmeno chi come il sottoscritto ha una buona dose di autoironia. In un Paese serio ci sarebbe stato una dura reazione; poiché la minaccia è più forte dell’esecuzione, cosa costava dire: chiediamo le scuse di Macron altrimenti valuteremo se rimanere ancora in un’Europa che ci considera i fratelli scemi della famiglia? Cosa costava dire: se direttamente Macron non si scusa, emaneremo un decreto con forti incentivi per quelle aziende produttrici di carta igienica che realizzeranno prodotti che riproducono la bandiera francese? No, il bravo ragazzo Di Maio, invecchiato a tal punto da essere ormai un volpone incapace della vecchia politica, invita a cena l’ambasciatore francese “per chiarire la questione”.

La domanda scomoda

Cosa pensereste di un leader politico che proponesse di abolire del tutto le auto? In tal modo, si eviterebbero oltre 3.000 morti l’anno senza contare le decine di migliaia di feriti e di ore di lavoro perse a causa degli incidenti?

Spero che qualunque sano di mente giudichi la proposta un’assurdità, avendo fatto un inconscio bilancio fra benefici per la qualità della vita e per l’economia del Paese, barattate con i 3.000 e passa morti.

Con il Coronavirus siamo nella stessa situazione solo che i politici non possono dirlo. La scelta è:

avere una gestione normale dell’emergenza, senza isterismi, con un intervento veloce nei focolai, avere 100.000 contagiati con 3.000 morti e altrettanti pazienti ospedalizzati gravi, ma l’economia salva e la qualità di vita dei restanti cittadini intatta oppure

avere una gestione straordinaria dell’emergenza con al massimo 10.000 contagiati e 250 morti con 250 ospedalizzati gravi, ma l’economia allo sbando, aziende che chiudono, disoccupazione in aumento, crisi per i prossimi anni?

Sono sicuro che la maggioranza sceglierebbe l’ipotesi 2, per “umanità”; noi siamo un popolo “buono” che processa un ministro per aver “sequestrato” qualche decina di migranti senza una nave, ma che non ha il coraggio di dare chiaramente dei criminali di guerra ai componenti del governo greco, partner in Europa, che respingono con le armi migliaia di profughi, aventi “sicuramente” diritto all’asilo, visto che sfuggono dalla guerra.

Quello che la gente non ha capito è che

con la sovrappopolazione e la globalizzazione (che favorisce i viaggi fra le genti) rischiano che ogni anno ci sia un Coronavirus e che eventuali soluzioni emergenziali attuali diventerebbero la norma con grave penalizzazione di qualità della vita.

E allora riprendiamoci la nostra vita e consideriamo il Coronavirus una normale influenza con i suoi morti e feriti esattamente con la stessa attenzione che riserviamo alle vittime della strada.

Ovvio che, se però facessimo intervenire Padre Pio, potrebbe esserci una terza soluzione, con l’epidemia che magicamente si blocca; oppure possiamo aspettare che gli astri entrino in una congiunzione favorevole per questo sarebbe meglio non chiedere a Conte e ai suoi esperti, ma direttamente a Paolo Fox.

Forse per l’Italia contro con il Coronavirus non c’è speranza, Anzi no, noi Speranza ce l’abbiamo, ma sembra non funzioni.