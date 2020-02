Coronavirus: come evolverà la situazione?

I contagi in Italia hanno trasformato la comprensibile sete di informazione degli italiani in preoccupata attenzione a come la vicenda possa svilupparsi nel nostro Paese.

Cominciamo con il dire che la posizione più corretta appare quella del virologo Burioni che, contrariamente a quanto affermato da alcuni ricercatori, ritiene l’epidemia molto più critica di una comune influenza per diversi motivi:

rispetto ad altre patologie (come meningite o morbillo) non esiste un vaccino per cui è a rischio tutta la popolazione;

per una comune influenza soggetti non anziani e in buona salute non vanno all’ospedale con polmoniti che richiedono spesso la terapia intensiva (20% dei casi ospedalizzati);

per i primi due punti i danni economici sono gravissimi.

In realtà, un modello previsionale di un’epidemia è cosa assai complicata perché i fattori da tenere in considerazione sono molti e non del tutto conosciuti.

I parametri più importanti sono sicuramente il periodo di incubazione (più lungo è e più difficile è contenere il contagio), la facilità del contagio, il numero di contatti dei soggetti malati e la mortalità della patologia. Questo almeno per il puro aspetto sanitario mentre per quello economico lo scenario è ancora più complicato. Rimaniamo pertanto sul piano puramente medico.

Periodo di incubazione – Sembra sia accertato che i giorni siano al massimo 14; ciò facilita operazioni di quarantena e quindi di circoscrizione del contagio.

Facilità del contagio – Si trasmette per via aerea e questo limita la diffusione. Il dato positivo (almeno per l’Italia) è che la malattia è arrivata a febbraio con la primavera alle porte; sarebbe stato decisamente peggio se fosse arrivata a novembre con tutto il fertile (per il virus) periodo invernale. Il dato negativo che le autorità non hanno avuto il coraggio di trasmettere è che il coronavirus potrebbe essere come l’AIDS, a suo tempo definita la peste del XX sec. Spieghiamoci meglio: alla fine del secolo l’AIDS era visto come minaccia gravissima, anche se a un esame attento non si capiva come sieropositivi potessero avere una vita del tutto normale; ricordiamo che in piena era AIDS il famosissimo cestista Magic Johnson nel 1991 annunciò la sua sieropositività, senza peraltro che la malattia ne impedisse tutta una serie di successi sia sportivi sia politici sia imprenditoriali, di fatto una persona “normale”, per nulla spacciata. Il vero problema è che diverse patologie, sia batteriche sia virali, hanno un impatto diverso sulle persone: c’è chi muore e chi le vive come una normale malattia di stagione. Il ricercatore italiano, rientrato positivo al Coronavirus dalla Cina, ha avuto solo qualche giorno di leggera febbre, poi più nessun segno/sintomo della malattia e ora è guarito. Questa dovrebbe essere una buona notizia per il nostro modello, ma non è così. In presenza di tanti casi asintomatici, ma di fatto postivi, c’è il rischio che le misure di prevenzione vadano in fumo perché il soggetto non si accorge nemmeno di essere malato!

Contatti dei malati – Non a caso sia la SARS sia il Coronavirus sono partiti dalla Cina, un Paese dove la popolazione è troppo densamente stipata: sono ben undici le città con più di sette milioni di abitanti con il primato che spetta all’area urbana di Shanghai con oltre 26 milioni di abitanti. Le epidemie sembrano essere la naturale risposta alla sovrappopolazione umana.

Ovviamente non conta solo la densità, ma anche la mobilità, negli ultimi decenni molto aumentata sia per la globalizzazione sia per i flussi migratori.

Mortalità della patologia – Per il Coronavirus sembra del 2-3%, quindi, tutto sommato, contenibile

La prossima epidemia

Cosa potrebbe accadere con un nuovo virus con periodo di incubazione di 30-40 gg. e una mortalità del 10%? Non occorre essere esperti di modelli matematici per comprendere che, rispetto all’epidemia attuale, dal punto di vista medico, l’impatto potrebbe essere almeno 100 volte superiore.