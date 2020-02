Coronavirus: cosa c’è dietro l’emergenza?

L’epidemia di Coronavirus si sta trasformando in una vicenda politica con atti di grande approvazione per la capacità dell’Italia di reagire alla situazione (governo) e attacchi sui ritardi dell’operazione (opposizione).

La contesa è stata complicata dalla dichiarazione dello stato di emergenza per ben sei mesi, accompagnata da continui appelli a non allarmarsi, che la situazione è sotto controllo, che non c’è da preoccuparsi ecc. Sembra ci si muova in un clima di irrazionalità totale.

Premettiamo alcune considerazioni scientifiche. Il tasso di mortalità è molto basso, circa il 2% per cui paragonare il Coronavirus alla peste o al colera è pura demagogia. I tempi per la preparazione di un vaccino sono ragionevolmente dell’ordine dei mesi (da 3 a 6?). La reazione dei Paesi extra-Cina è stata globalmente decente, anche se non buona.

Partiamo dal punto 3. In Cina i primi allarmi dei medici sono dei primi di dicembre 2019; ovvio che non si può negare che siano stati sottovalutati. In molti Paesi (fra cui l’Italia) il blocco da e per la Cina è stato molto tardivo, circa 15 gg.; con un blocco immediato, i due casi di Roma non sarebbero per esempio arrivati in Italia. Dal punto di vista sanitario, lo sanno tutti (se non altro per i tanti film che, nella finzione, ci hanno fatto conoscere epidemie moderne) che in caso di probabile epidemia non si deve permettere da subito, nessuno scambio, nessun movimento al di fuori della zona colpita. Questa considerazione “sembrerebbe” dar ragione a chi si oppone ai toni trionfalistici del governo sulla “capacità di intervento”. Il condizionale virgolettato deve essere spiegato con la vera ragione per cui il Coronavirus fa paura.

Il vero problema è che dietro al Coronavirus non c’è prioritariamente la salute dei cittadini, ma quella delle economie nazionali. In Cina terremoti con decine di migliaia di morti hanno richiamato le attenzioni dei media per pochi servizi (nel 1976 un terremoto nell’Hebei provocò 245.000 vittime; Hebei da non confondersi con l’Hubei la cui capitale è Wuhan, epicentro dell’attuale epidemia). Quindi, anche ammesso che i colpiti fossero un milione, ci sarebbero per il punto 1 al più 20.000 morti, un bilancio tragico, ma paragonabile a diverse altre catastrofi cinesi. E da noi? Considerato il fatto che si è comunque partiti favorevolmente rispetto ai cinesi, possiamo avere nella peggiore improbabile ipotesi una stima di 50.000 colpiti dall’epidemia, con circa 1.000 decessi; se consideriamo che nel tempo la capacità di affrontare il virus, anche senza vaccino, sarà decisamente migliorata, possiamo stimare in questo improbabile scenario circa 200-300 decessi, per lo più persone già compromesse. Forse non lo sapete, ma per l’influenza “normale” in Italia muoiono almeno 100 persone all’anno. E allora perché tanto clamore per il Coronavirus?

Semplice. Per il punto 2, non esistendo un vaccino, per avere il quadro sotto controllo, devono essere adottate misure profilattiche talmente stringenti che il danno economico può essere stratosferico. Ore di lavoro perse, blocco dell’import-export (noi esportiamo dalla Cina circa 10-13 miliardi e importiamo circa 25-30 miliardi), costi di gestione dell’emergenza a tutti i livelli ecc. Si rischia qualche punto di PIL che in tempi dello zero virgola sarebbe un massacro.

Per questo, si è tardato a bloccare i voli da e per la Cina: i 15 giorni di ritardo hanno permesso di non perdere qualche miliardo di euro. Magari sulla pelle dei cittadini, ma probabilmente anche l’opposizione che ora condanna il ritardo avrebbe fatto lo stesso, sperando che la situazione non degenerasse.

Analogamente, i sei mesi di emergenza sono uno scarico di responsabilità: l’aver fatto tutto il possibile mentre si cerca il vaccino. Se la faccenda si sgonfierà, si canterà vittoria per un’organizzazione perfetta; se si andrà verso numeri tragici, beh, si potrà dire (senza provarlo) di avere la coscienza a posto.