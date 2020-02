Coronavirus: perché tanti contagi in Italia?

Il premier Conte e il ministro della Salute Speranza dovrebbero umilmente chiedere scusa agli italiani per tutte le volte che hanno detto (purtroppo continuano a farlo) che il nostro Paese sta fronteggiando l’emergenza nel migliore dei modi, che il nostro sistema sanitario è uno dei migliori in Europa e sciocchezze simili.

Ancora adesso Conte afferma che in Italia ci sono misure come in nessun altro Paese: appare uno scolaretto un po’ difficile di comprendonio che studia tanto, ma non ottiene granché e si difende con un “io passo tutto il mio tempo sui libri”, senza avere la decenza di ammettere che lui per lo studio non è molto portato.

Diciamolo apertamente: la colpa non è certo di Conte o di Speranza, ma appare doloso il fatto che loro vogliano difendere a tutti costi un sistema Italia che non funziona.

Qual è la causa dell’altissimo numero dei contagiati in Italia rispetto agli altri Paesi europei? Semplice: le carenze culturali del sistema Italia.

Prima causa – I cittadini non sono sufficientemente preparati, hanno una coscienza medica da Terzo Mondo perché la scuola e le istituzioni non li hanno preparati. Questo fa sì che i Pronto Soccorso siano sempre stati intasati da inutili codici bianchi.

Seconda causa – Al primo livello i medici sono spesso impreparati, mandano il paziente al Pronto Soccorso o dallo specialista, aggravando il primo punto. Nei Pronto Soccorso, fra i tanti codici bianchi, i medici sottovalutano situazioni preoccupanti (magari con segni/sintomi iniziali modesti) e poi scoppiano i casi di malasanità o le epidemie.

Terza causa – Lo stato di molti ospedali è veramente deficitario, sia come personale, come strutture e come risorse. In questa condizione è difficile lavorare ed è inutile che i politici ci citino casi di eccellenza, sarebbe come dire che in certe regioni la mafia non c’è perché ci sono anche cittadini onesti.

Un’ultima riflessione da fare è sulla psicosi scatenata dal virus che non depone certo a favore dell’intelligenza scientifica dei nostri cittadini. Uno dei punti diffusi dal ministero della Salute consiste nel lavarsi le mani con acqua e sapone; questo permette di eliminare (se l’acqua è sufficientemente corrente) il virus dalle mani, evitando di portarlo per esempio agli occhi (fonte d’ingresso per esempio in chi usa lenti a contatto). I disinfettanti servono se la percentuale di alcol è del 75% o se quella di cloro è almeno dell’1%. Va bene. Ma ha senso lavarsi le mani (senza che diventi una mania) quando si rientra dopo essere stati fuori casa? Se invece per esempio vado al ristorante e mi lavo le mani (con l’Amuchina che mi sono portato da casa dopo averla comprata a sette volte il suo prezzo usuale), ma poi durante il pranzo con amici tocco menu, posate, tovaglia, sedie ecc. a che è servito il gesto originario?

Morale: il sistema Italia è una mezza schifezza. Diciamolo.