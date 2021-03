In temi di pandemia può sembrare molto riduttivo occuparsi di raffreddore, ma non è così.

Il raffreddore di origine virale è un malanno stagionale molto comune, anzi comunissimo tra la popolazione. Ogni anno l’incidenza di raffreddore e influenza in Italia è del 94% e 4 persone su 5 si ammalano almeno due volte all’anno; le patologie durano da 1 a 5 giorni e i pazienti sono plurisintomatici. Nei più piccoli si possono registrare da 6 a 10 raffreddori all’anno (addirittura si arriva a 12 nei bambini che si trovano in età scolare).

In tempi di pandemia questa situazione è un’aggravante della situazione perché da un lato preoccupa chi accusa i primi sintomi e dall’altro rischia di occupare personale medico già oberato dalla gestione dell’emergenza Covid.

I sintomi sono comuni con la fase iniziale dell’influenza (starnuti, mal di gola, tosse ecc.), anche se nel caso del semplice raffreddore la febbre resta comunque leggera. I principali virus responsabili del raffreddore, i rhinovirus, sono molto resistenti a sopravvivere sulle superfici per diversi giorni. Sebbene, la maggior parte dei contagi si verifichi durante l’autunno e l’inverno, i rhinovirus circolano tutto l’anno e questo spiega perché il raffreddore può presentarsi anche in altre stagioni.

Se per prevenire l’influenza il miglior modo resta sicuramente la vaccinazione antinfluenzale, per il raffreddore le cose sono un po’ più complicate.

Non esiste una soluzione definitiva contro il raffreddore perché sono troppi gli agenti virali che possono scatenare la patologia. Non si può quindi mettere a punto un vaccino di una certa efficacia, contrariamente a ciò che accade con l’influenza, dato il numero più ridotto di agenti virali.

Quindi come prevenire il raffreddore? Oltre ai normali consigli dettati dal solo buon senso (coprirsi bene, bere soprattutto bevande calde, usare fazzoletti usa e getta, lavarsi le mani e curarne l’igiene, avere un buon stile di vita, astenendosi dal fumo e nutrendosi con un’alimentazione sana e varia) è opportuno da un lato rafforzare il sistema immunitario (assumendo per esempio, in caso di carenza, vitamina D e controllando che non siano troppo bassi i livelli di colesterolo: un basso livello di colesterolo diminuisce il rischio cardiovascolare, ma diminuisce l’efficienza del sistema immunitario) e dall’altro usare opportune barriere protettive che possono agire contro i virus del raffreddore (i virus coinvolti sono centinaia, ma i più comuni sono i rhinovirus che possono coprire fino all’80% dei casi, la parola rhino, in greco, significa naso).

Tali barriere protettive possono essere costituite da spray nasali (per esempio a base di glicerolo e tripsina) che, ricoprendo la mucosa del cavo orale, creano una barriera osmoticamente attiva, intrappolano i virus, li disattivano e impediscono la loro diffusione e replicazione. Fra l’altro, tali soluzioni possono essere impiegate anche per i bambini dai 4-5 anni in su.