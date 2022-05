Che cos’è un melanoma: tipologie e sintomi più comuni

Tra le principali tipologie di tumori della pelle troviamo il melanoma, un tumore che ha origine nella cute e si sviluppa dai melanociti, le cellule che producono la melanina (il pigmento che conferisce la colorazione alla cute).

Questo tumore può essere molto aggressivo e, rarissime volte, può avere origine anche negli occhi e nelle mucose.

Trattandosi di una problematica di salute non sempre riconoscibile attraverso gli esami di routine, è fondamentale sapere che cos’è e quali sono i principali sintomi per riconoscerlo.

Che cos’è il melanoma

Il melanoma non rappresenta la tipologia di tumore della cute più diffusa, tuttavia, è estremamente importante riconoscere per tempo la sua presenza e l’esatta tipologia. Secondo numerosi studi, il rischio di sviluppare il melanoma è in continuo aumento nel mondo occidentale, soprattutto in età giovanile.

Questo tumore ha origine prevalentemente nelle persone caratterizzate dalla cute chiara e colpisce maggiormente le donne rispetto agli uomini, seppur questa differenza è minima.

La formazione del melanoma ha origine a causa di un errore genetico delle cellule che producono la melanina.

I melanociti sono cellule fortemente presenti e visibili nei nevi melanociti, comunemente noti come nei, e per alcuni motivi ancora oggi non del tutto noti, possono causare la trasformazione di un neo in melanoma. Tra le principali cause che spingono questa trasformazione dei nei in tumore troviamo l’esposizione scorretta al sole e alla luce UV.

Tipologie di melanoma

La dermatologia distingue il melanoma cutaneo in quattro diverse tipologie:

Melanoma a diffusione superficiale: la tipologia più diffusa, che può avere origine da un neo o presentarsi come una neoformazione; Melanoma lentigginoso maligna: una forma di melanoma diffusa principalmente negli anziani e compare soprattutto nelle aree del corpo più esposte al sole; Melanoma lentigginoso acrale: una forma che può apparire sul palmo delle mani, sulla pianta dei piedi e sulla cute presente sotto le unghie. Generalmente, questa specifica malattia colpisce principalmente gli individui con una carnagione molto scura; Melanoma nodulare: la forma di melanoma più pericolosa e aggressiva, che si sviluppa negli strati più profondi della pelle e si estende con velocità.

I sintomi e le caratteristiche del melanoma

Il melanoma può svilupparsi su qualsiasi area della pelle e può causare sia una trasformazione dei nei già esistenti, sia la formazione di nuovi nei già tramutati in melanoma.

Proprio per le diverse modalità di sviluppo, i dermatologi consigliano di eseguire regolarmente un’auto ispezione della pelle e una mappatura dei nei almeno una volta ogni 18 mesi.

Il melanoma è una malattia visibile, che comporta una variazione dei nei o delle macchie sulla cute, come asimmetria, bordi frastagliati, aumento del diametro superiore ai 6mm e rapida crescita delle macchie pigmentate o dei nei sulla pelle.

Per ulteriori approfondimenti sui principali sintomi del melanoma è possibile consultare Alleati per la Salute, un portale medico-scientifico attendibile su cui approfondire le informazioni su tutti i tipi di patologie. All’interno di questo portale è possibile trovare anche una specifica sezione dedicata al melanoma, con un approfondimento sui sintomi, le diagnosi e la prevenzione.