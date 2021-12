Una corretta alimentazione aiuta a contrastare i dolori articolari

I dolori articolari possono essere la conseguenza di numerosi fattori. Considerando quale elemento focale le difficoltà di origine meccanica, siamo ben lontani dall’aver identificato tutte le cause che originano un malessere così specifico.

Le problematiche a carico delle articolazioni spesso sono la conseguenza di un errato stile di vita, che ruota attorno a una marcata sedentarietà e a una dieta sbagliata. Se l’alimentazione svolge un ruolo determinante, e nutrirsi in maniera poco adeguata può provocare dolori articolari diffusi, non sono da meno difficoltà quali lo stress psicofisico, la scarsa pratica di un’attività sportiva e l’aver assunto nel tempo una postura scorretta.

Gli effetti benefici della dieta sui dolori articolari

Possono essere di aiuto l'esercizio fisico, una dieta corretta, ed eventualmente l'utilizzo di integratori alimentari. Prima di assumere gli integratori alimentari, bisogna ricordare di leggere le avvertenze prima dell'uso e che gli integratori non sono sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un sano stile di vita.

La strategia del benessere comincia dalla capacità di rispettare appieno il proprio corpo, scegliendo di volersi bene in ogni frangente della vita.

Per supportare le nostre articolazioni può essere utile il consumo di alimenti ricchi di sostanze antiossidanti e protettive.

Contenere il consumo di cibo, evitando le classiche abbuffate, consente di mantenere il peso forma, senza incidere pesantemente sulle articolazioni. Chi è in sovrappeso sollecita maggiormente muscoli e articolazioni, provocando squilibri e dannose infiammazioni.

I cibi alleati delle articolazioni

La dieta ideale, per chi soffre di dolori, può prendere in considerazione fra l’altro il consumo di cibi alleati delle articolazioni, un percorso che possiamo scegliere di corroborare con l’eventuale assunzione di integratori alimentari.

Bene il consumo di cibi di origine vegetale, e quindi in prima battuta frutta e verdura, al pari della ricca gamma di cereali integrali.

Una dieta corretta è quella che prevede la presenza di un apporto adeguato di proteine. Evitando rigorosamente gli eccessi, è bene consumare latte, latticini, uova, carne e legumi.

Il terzo step alimentare considera interessante la presenza dei cosiddetti grassi buoni e quindi semi oleosi, frutta secca, e una presenza costante, nei giusti limiti, di olio extravergine di oliva, con cui condire le pietanze e cucinare.

Un corpo sano è un corpo idratato a dovere. Per consentire alle articolazioni di mantenere intatta l’elasticità, l’apporto quotidiano di liquidi è fondamentale. Di norma, molti nutrizionisti parlano genericamente di 1,5-2 litri al giorno; in realtà, nel caso di soggetti sani, è sufficiente bere quando si ha sete verificando che il colore delle proprie urine resti chiaro (gli studi attuali ci dicono che il colore delle urine è un ottimo metodo per valutare lo stato di idratazione del soggetto). L’acqua può essere bevuta in maniera del tutto naturale, oppure si può scegliere di utilizzarla per preparare deliziose tisane. I liquidi consentono di eliminare scorie e tossine.

Deve essere considerato un grave errore alimentare l’uso abbondante di prodotti lavorati. Parliamo di cibi che sono la conseguenza di una trasformazione che li arricchisce in maniera esagerata di zuccheri e grassi.

Il pesce è un alimento insostituibile in una dieta sana, l’ideale è consumarlo almeno tre volte la settimana.

In tema di spezie valutiamo l’apporto benefico di zenzero e curcuma, ottimi per eliminare le tossine.

Ascoltate il vostro corpo e non trascuratevi, la vita frenetica di oggi porta spesso a tralasciare disturbi che possono rivelarsi invalidanti nel tempo, iniziate subito la vostra nuova vita.