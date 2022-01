Mangiare light e green dopo le feste: gli alimenti e i prodotti da prediligere

Mangiare sano e leggero, ma anche green, questo potrebbe essere il nostro impegno dopo le feste. Se non si esagera durante le festività natalizie non è necessario perdere quei chiletti di troppo, che molti ottengono dopo i lunghi pasti in famiglia e i banchetti natalizi. Spesso però qualche eccesso lo si fa comunque, anche a causa del fatto che un pranzo con i parenti tende a prolungarsi in modo eccessivo. Ecco allora che con qualche piccolo consiglio si può tornare alla “normalità”, senza rinunciare a ricette gustose e piacevoli. Con un occhio di riguardo anche per la sostenibilità ambientale: perché il nostro impatto sul pianeta dipende anche da ciò che portiamo in tavola.

Piatti leggeri per l’inverno

Se in estate è più facile preparare piatti leggeri, come insalate dai mille colori, in inverno la questione è leggermente più complessa. Prima di tutto perché si tendono a prediligere piatti caldi, poi perché alcuni ingredienti disponibili in inverno non sono tanto gustosi quanto quelli primaverili ed estivi. Possiamo però sostituire le insalate estive con delle zuppe, gustose e ricche di fibre: oppure si può approfittare della pasta integrale La Molisana, perfetta per ricette light e gustose. Perché anche l’inverno può offrirci ingredienti saporiti e golosi, che siano anche leggeri e vari.

Piatti gustosi con le verdure di stagione

Una dieta sana e gustosa passa anche attraverso l’utilizzo di frutta e verdura di stagione. Oggi nei supermercati, ma anche nei piccoli negozi e mercati di quartiere, troviamo tutto l’anno frutta e verdura di ogni tipo. A volte si tratta di prodotti che crescono in serre, o che provengono dall’altra parte del mondo; altre volte consumiamo alimenti che sono refrigerati per mesi prima di arrivare sulle nostre tavole. Cercare di preferire prodotti di stagione ci consente di prendere due piccioni con una fava: sicuramente sono più salutari, perché raccolti a perfetta maturazione e non conservati a lungo; ma ci offrono anche un minor impatto ambientale. Perché provengono da luoghi non troppo lontani da casa nostra e sono coltivati in campo, quindi non hanno causato eccessivo utilizzo di combustibili per arrivare sulla nostra tavola e non sono prodotti forzati o coltivati in serra.

Frutta e verdura di stagione

Anche l’inverno ci offre tanta frutta e verdura fresca, a partire dagli agrumi, che proprio in questo periodo sono nel pieno della maturazione. Le verdure invernali sono carciofi, cavolfiori, carote, patate, verza e finocchi. Per poi passare a tantissime verdure da foglia, come radicchi, songino, spinaci e bietole.

Il packaging dei nostri ingredienti

Ciò che decidiamo di portare sulla tavola influisce pesantemente anche sull’inquinamento che produciamo. Anche per questo è fondamentale pensare agli acquisti in modo attento, per evitare di scegliere ingredienti ad elevato impatto ambientale. A partire, come abbiamo già detto, da frutta e verdura: i prodotti di stagione solitamente sono coltivati in Italia, o nell’area mediterranea. Ci sono poi aziende che si impegnano per ridurre l’uso di materie plastiche e di confezioni non sostenibili. La Molisana è una di queste, ha infatti modificato completamente le sue confezioni, prediligendo la carta. Un materiale sostenibile, che nel caso di La Molisana proviene da foreste certificate FSC, completamente riciclabile.