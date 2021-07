Impieghi e caratteristiche nutrizionali del minestrone

Ruolo nutritivo del minestrone

Oltre che particolarmente saporito, il minestrone è un alimento benefico, grazie al mix bilanciato di ortaggi, verdure e vitamine in esso contenuti.

È molto ricco di acqua, quindi supporta l’idratazione dell’organismo.

Vitamine e sali minerali, presenti in abbondanza, contribuiscono ad apportare al corpo tutti i principi attivi di cui ha bisogno per supportare il suo benessere.

Bisogna considerare che l’apporto raccomandato di fibre corrisponde a 25 g giornalieri per una persona adulta e una soluzione può essere per esempio il Minestrone Tradizione Findus che ne fornisce 4,5 g oppure il Minestrone Cinque Minuti Findus, che ha un apporto di 3,9 g.

Benefici offerti dal minestrone

Il minestrone si rivela un prezioso supporto grazie alla varietà di verdure che contiene, le quali contribuiscono in modo sensibile a sviluppare una dieta bilanciata e salutare.

Tra le varie proprietà, il minestrone è una fonte di vitamina K che ha un ruolo nel processo di coagulazione del sangue e supporta il mantenimento delle ossa.

Leggero e saporito, il minestrone è senza dubbio un piatto che, più di altri, risente dei ritmi della natura, poiché può essere preparato utilizzando ortaggi di stagione.

Si tratta inoltre di un cibo particolarmente indicato nei regimi ipocalorici, ma perfetto per qualsiasi tipo di alimentazione, dato che la sua bilanciata miscela di nutrienti contribuisce all’assunzione della quantità giornaliera raccomandata di vegetali.

Scegliendo preferibilmente verdure di diversi colori, che contengono principi nutrizionali differenti, è possibile assumere componenti nutritivi mirati alla massima efficienza del nostro organismo.

Una delle opzioni a portata di tutti per una corretta alimentazione che comprenda un piatto di minestrone la offre Findus, che attraverso i propri prodotti contribuisce a fornire un mix bilanciato di ortaggi e verdure sulla tavola delle persone.

Vantaggi offerti dal Minestrone Tradizione Findus

Il Minestrone Tradizione Findus surgelato offre il vantaggio di contenere tutte le varietà di ortaggi anche non disponibili sul mercato in quel preciso momento dell’anno.

Di conseguenza la sua varietà è garantita da una vasta gamma di vegetali, poiché per esempio il Minestrone Tradizione Findus contiene quindici verdure selezionate, provenienti da Agricoltura Sostenibile perché coltivate rispettando uno dei più autorevoli standard internazionali in tema di sostenibilità.

Tutti gli ingredienti, che sono rispondenti a elevati standard qualitativi, sono preparati e surgelati entro poche ore dalla raccolta per offrire la massima freschezza.

Nella scelta dei componenti, Findus privilegia materie prime IGP e DOP, selezionando varietà d’eccellenza come la Patata del Fucino, la Cipolla Rossa di Tropea e il basilico genovese.

La varietà di Minestrone Tradizione Cinque Minuti contiene sempre quindici tipologie di verdure 100% naturali, senza conservanti aggiunti come per legge, ma si distingue per richiedere una cottura veloce, di soli cinque minuti.

Come cuocere il Minestrone Tradizione Findus

Per conservare le sue proprietà ottimali, il Minestrone Tradizione Findus deve essere cotto con specifici procedimenti come suggerito dalla guida Findus su come fare il minestrone.

Il metodo consigliato prevede l’impiego di una pentola con 800 ml di acqua per l’intera confezione, nella quale versare direttamente il minestrone ancora surgelato. Il contenuto della busta può essere versato direttamente in acqua fredda e portato a bollore successivamente, oppure mescolato ad acqua già bollente. Dopo aver coperto il tutto con un coperchio basta lasciare cuocere per 12 minuti e il Minestrone Tradizione è pronto.

Per la varietà Minestrone Tradizione Findus Cinque Minuti, ci si può servire della pentola tradizionale dove il contenuto di 600 g può essere miscelato a 400 ml di acqua e lasciato cuocere per 5 minuti senza necessità di dover mescolare.

Alternativamente è possibile servirsi del forno a microonde, aggiungendo 300 ml di acqua alla busta intera di 600 g, coprendo il tutto con la pellicola da microonde e lasciando cuocere per 15 minuti a 1000 W.

Se si volesse preparare una singola porzione, invece, versare 200 g di prodotto ancora surgelato in 100 ml di acqua e lasciar cuocere per 6 minuti a 1000 W, coprendo sempre il tutto con la pellicola da microonde.

Ricette per cucinare il Minestrone Tradizione Findus

Per rendere più saporito questo gustoso primo piatto, è possibile preparare un soffritto a base di una cipolla dorata di medie dimensioni oppure di due scalogni piccoli, tagliati a fette sottilissime e rosolati in abbondante olio extravergine di oliva.

A questo preparato di solito si aggiungono un pugno di prezzemolo tritato e una manciata di erba cipollina, aggiustando con sale e pepe.

Anche la passata di pomodoro è molto indicata per massimizzare il sapore delle verdure surgelate, a patto di aggiungere un mestolo abbondante di salsa a cottura quasi ultimata.

Un’idea alternativa per un primo piatto gustoso, nutriente e leggero è quello di scolare il minestrone unendolo a pasta lunga come tagliolini, spaghetti alla chitarra o i tradizionali spaghetti di semola.

Un connubio ideale rimane quello con i maltagliati, che possono essere anche preparati con farina integrale, di farro o di kamut.

Una delle ricette più apprezzate dai buongustai rimane senza dubbio quella del minestrone con i cereali, che possono essere costituiti da riso integrale (ottimo il riso Venere o quello rosso), farro, orzo perlato o avena.

Anche il miglio e la quinoa sono ingredienti perfetti per realizzare un primo piatto alternativo a base di minestrone, anche utilizzandolo asciutto.

Per un piatto unico, il Minestrone Tradizione Findus è un componente perfetto poiché si abbina benissimo a pietanze a base di carne (come polpettine o fette di polpettone), a base di formaggio (crescenza, ricotta o quartirolo) o anche a base di polenta arrostita.

Le ricette per cucinare il Minestrone Tradizione Findus consentono di utilizzare questo squisito alimento per antipasti, primi piatti, contorni o piatti unici, sempre nel più assoluto rispetto delle caratteristiche organolettiche e nutrizionali dei suoi ingredienti.

