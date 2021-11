Il rotolo al cioccolato con biscotti senza cottura

Il rotolo al cioccolato è una vera prelibatezza, amata sia dai grandi sia dai più piccoli. Risulta ottimo anche per fare colazione o una merenda, ma questa ricetta in particolare è anche molto adatta a tutti quelli che vogliono fare un dolce senza utilizzare il forno.

Nella versione del rotolo al cioccolato di cui vi parleremo oggi, non è prevista la cottura della pasta di biscotti, infatti in questo caso il dolce può essere preparato molto velocemente e non necessita di una grande conoscenza culinaria, in quanto è molto facile da realizzare.

Per preparare invece la classica pasta di biscotti è necessaria la cottura, anche se breve. Applicando tutti i consigli che stiamo per darvi per preparare il rotolo al cioccolato senza cottura, potrete usare comunque i biscotti secchi e ottenere lo stesso un dolce morbido.

Per quanto riguarda il ripieno in questo caso abbiamo scelto una crema di ricotta che verrà aromatizzata con caffè, rum e gocce di cioccolato. Molte ricette, come per esempio questa variante della ricetta del salame al cioccolato, si possono preparare senza utilizzare il forno perché sono dolci che non necessitano di cottura.

Ingredienti per il rotolo al cioccolato

Per fare questo dolce servono pochi ingredienti, una parte di questi servirà per preparare la base, un’altra parte per la farcitura.

Iniziamo con gli ingredienti della base:

300 grammi di biscotti secchi

30 grammi di zucchero

100 grammi di latte intero freddo

50 grammi di cacao amaro in polvere

100 grammi di burro

Per quanto riguarda la farcitura, in questo caso abbiamo scelto di fare un dolce ripieno di ricotta quindi occorrono:

200 grammi di ricotta

50 grammi di zucchero a velo

30 ml di caffè

15 grammi di gocce di cioccolato fondente

un cucchiaio di rum

Come si prepara il dolce?

La prima cosa da fare è preparare il caffè e farlo raffreddare, nel frattempo versare in una ciotola la ricotta e aggiungere il caffè solo quando è completamente freddo e il rum.

Girare il tutto con una spatola e aggiungere lo zucchero a velo continuando a mescolare tra loro gli ingredienti. Aggiungere le gocce di cioccolato e mettere in frigo.

Fondere il burro e aspettare che si freddi, nel mentre potete versare i biscotti secchi all’interno di un mixer e frullare fin quando non risulterà una farina di biscotti. Versare il composto in una ciotola insieme al cacao amaro, allo zucchero e al burro.

Mescolare il tutto e aggiungere il latte continuando a mescolare, un consiglio molto utile è quello di versare il latte poco per volta, perché vi dovrete regolare in base alla consistenza della pasta di biscotti. Il composto sarà pronto quando sarà compatto e omogeneo, a questo punto basterà trasferirlo su un foglio di pellicola trasparente.

Stenderlo con il mattarello in una forma rettangolare, prendere la crema preparata all’inizio e coprire tutta la base di biscotti. A questo punto basterà arrotolare la pasta e riporre il rotolo al cioccolato in freezer per circa due ore.

Una volta trascorso questo tempo sarà possibile tagliare il dolce a fettine e servirlo.