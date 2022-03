Food luxury: quali sono i prodotti italiani più pregiati?

Ci sono dei cibi che, per vari motivi, tra cui la disponibilità limitata, la metodologia di produzione o il luogo di origine, sono ritenuti pregiati e, quindi, si caratterizzano anche per dei costi elevati. Fin dall’Expo tenutosi anni fa, è stato coniato il termine Food Luxury, una definizione tra l’altro coniata dalla Coldiretti per indicare gli alimenti italiani di gran pregio.

Quali sono gli alimenti più pregiati d’Italia

Quali sono gli alimenti più pregiati d’Italia? Di seguito verranno menzionati solo alcuni dei più celebri, tuttavia l’elenco delle eccellenze italiane è molto vasto. Prodotti esclusivi, che è possibile acquistare solo presso i migliori rivenditori, anche online, come ad esempio su https://www.saporideisassi.it.

L’aceto balsamico

Un grande classico della tradizione enogastronomica italiana è l’Aceto Balsamico di Modena. Questo prodotto, utilizzato come condimento e per arricchire numerosi piatti, dai primi ai dessert, proviene dall’Emilia Romagna e alcune tipologie di aceto sono particolarmente ricercate perché vengono fatte invecchiare per tanti anni, anche 25, in botti di legno che diventano sempre più piccole. Un must è sicuramente l ‘abbinamento con il Parmigiano: questo formaggio viene esportato in tutto il mondo (si stima che si raggiunga quota di circa 43.500 tonnellate l’anno) e viene spesso imitato all’Estero.

Il tartufo

Tra i cibi che rientrano nel food luxury c’è sicuramente il tartufo. Sono diverse le tipologie che si possono trovare: sicuramente il tartufo bianco di Alba è il più celebre, ma ultimamente anche i grandi chef stanno apprezzando il tartufo bianco del Pollino, un cibo che nasce nell’Appennino calabro-lucano e molto simile a quello piemontese per caratteristiche e qualità.

Lo zafferano

Anche lo zafferano prodotto in Italia sta diventando un prodotto sempre più richiesto e apprezzato ovunque: la sua coltivazione, la sua quantità limitata e le caratteristiche di questa pianta, fa sì che questa polvere aromatica abbia un costo elevato anche per piccoli quantitativi. Tuttavia, ne vale sicuramente la pena acquistare un po’ di zafferano: basta un pizzico per rendere ogni piatto davvero gustoso e godere di un sapore eccezionale, da utilizzare non solo quindi per preparare un gustoso risotto alla milanese.

La grappa

La grappa è un distillato tipico italiano: solo i prodotti realizzati in Italia e che utilizzano vinacce coltivate nel nostro Paese possono chiamarsi con questo nome. Sono tante le aziende che realizzano grappe di qualità: tra queste, c’è sicuramente una grappa riserva realizzata con le vinacce di Amarone della Valpolicella e lasciata invecchiare a lungo in barrique di rovere francese.

L’olio extravergine di oliva

Tra i prodotti tipici italiani che fanno parte del segmento del food luxury c’è anche l’olio extravergine di oliva. La normativa per la produzione di olio di oliva è particolarmente stringente e oggi nel nostro Paese sono tante le aziende che realizzano un prodotto qualitativamente elevato. L’olio extravergine di oliva migliore è senza dubbio quello che viene prodotto basandosi sulla raccolta a mano delle olive, quindi senza danneggiare le piante, e che prevede poi la molitura entro 24 ore dalla raccolta. In questo modo, le qualità organolettiche vengono preservate, anche grazie alla spremitura a freddo e l’aroma è equilibrato e ricco. L’olio extravergine di oliva Italiano è un fiore all’occhiello della produzione nazionale.