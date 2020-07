Le proprietà benefiche della birra artigianale

Il gusto della birra artigianale è particolarmente conosciuto e apprezzato. Tuttavia la birra artigianale non si può apprezzare soltanto per questa caratteristica. Forse non si pensa spesso a quanti benefici questa bevanda può portare per la salute. Questa possibilità è garantita dal fatto che la birra artigianale non viene sottoposta a trattamenti di microfiltrazione e pastorizzazione. Per questo motivo conserva alcune proprietà organolettiche molto importanti dei suoi ingredienti originali. Queste proprietà garantiscono importanti effetti a livello salutistico. Naturalmente ci riferiamo ad un consumo di birra che non sia eccessivo, ma che si basi sulla moderazione. Comunque scopriamo di più sulle proprietà e sui benefici che la birra artigianale può avere in termini salutistici.

Riduce il rischio di infarto

Se scegli di acquistare birra artigianale online, ti sei garantito anche la possibilità di badare alla salute del cuore, oltre che a quella del sistema nervoso. Non devi infatti dimenticare che la birra artigianale contiene un’abbondante quantità di vitamine del gruppo B.

In particolare si tratta della vitamina B 12 , che può determinare un corretto funzionamento del sistema nervoso. Fra le vitamine del gruppo B contenute nella birra artigianale, c’è anche la B 6 , che aiuta a ridurre il rischio di infarto. Questa vitamina agisce nel prevenire l’aumento di un agente chimico nel sangue. Si tratta dell’omocisteina, che è considerata una sostanza in grado di generare problemi cardiaci.

Inoltre la birra può essere veramente essenziale per ridurre il rischio di infarto, perché contiene degli antiossidanti, i polifenoli, che agiscono contro i possibili danni cardiovascolari. Sono in grado di contrastare la formazione di placche arteriosclerotiche.

Contrasta il diabete e il colesterolo

La birra artigianale contiene fibre solubili che si rivelano molto importanti nel contrastare il diabete e il colesterolo. Naturalmente tutto ciò porta a dei miglioramenti anche a livello cardiovascolare, come abbiamo già specificato precedentemente.

Fra le sostanze presenti nell’orzo bisogna ricordare l’insulina, che agisce sui livelli di glicemia, aiutando a prevenire l’insorgenza del diabete di tipo 2. Le fibre idrosolubili inoltre garantiscono anche la protezione per l’apparato intestinale.

Combatte l’osteoporosi

Un’altra sostanza molto importante presente nella birra artigianale è rappresentata dal silicio dietetico. Quest’ultimo è un minerale che è in grado di proteggere le ossa dai processi che portano, con il passare del tempo, al loro indebolimento; inoltre stimola la formazione di nuovo materiale osseo. Per questo possiamo dire che la birra artigianale, con le sostanze che essa contiene, è in grado di proteggere anche dall’osteoporosi. In fin dei conti non bisogna dimenticare che il silicio aiuta a rallentare anche il processo di decalcificazione ossea, che spesso sta proprio alla base dell’osteoporosi.

Previene il rischio di demenza

Un’altra proprietà che si deve attribuire al silicio presente nella birra artigianale consiste nel contribuire a ridurre il carico di alluminio presente nel cervello. Proprio l’alluminio è indicato come una causa importante di malattie mentali connesse con il rischio di demenza, come per esempio il Parkinson e l’Alzheimer.

In particolare, per avere la possibilità di proteggersi dall’insorgenza di queste patologie, si dovrebbe consumare la birra chiara, a base di malto poco tostato, che, in quanto tale, può conservare una maggiore quantità di silicio.

Migliora la salute della pelle

Un’altra sostanza molto importante presente nella birra artigianale è l’acido ferulico. Si tratta anche in questo caso di un antiossidante, che può migliorare la salute della pelle proteggendola dai danni spesso determinati dall’esposizione al sole.

Inoltre il silicio, altra sostanza che abbiamo visto essere presente in grande quantità nel luppolo della birra, è in grado di stimolare il cuoio capelluto, rafforza le radici dei capelli e permette alla chioma di crescere più forte e più splendente. Si può ottenere un’azione più efficace anche attraverso l’applicazione locale.