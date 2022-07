Alimenti surgelati: da cosa dipende la qualità di questi prodotti?

I cibi surgelati rappresentano un ambito d’eccellenza all’interno del settore agroalimentare. Secondo i dati 2020 dell’IIAS, l’Istituto Italiano Alimenti Surgelati, in Italia vengono consumate oltre 896 mila tonnellate di alimenti surgelati l’anno, con un consumo pro capite che si attesta intorno ai 15 Kg.

I frozen food sono in grado di mantenere a lungo la loro qualità nutrizionale e organolettica, un aspetto che insieme alla praticità di utilizzo rende questi cibi particolarmente apprezzati dai consumatori.

Allo stesso tempo, la qualità dei prodotti surgelati dipende dai processi legati alla logistica del freddo, ovvero tutte quelle attività post-produttive di stoccaggio e trasporto che devono garantire il rispetto della catena del freddo.

Si tratta di un sistema che permette di conservare in modo ottimale gli alimenti surgelati, mantenendoli in un range di temperatura compreso tra -18 e -25°C durante tutte le fasi che intercorrono tra la produzione e l’acquisto da parte dei consumatori.

Uno dei passaggi più delicati è proprio il trasporto dei cibi surgelati, un processo in cui ogni anello della catena del freddo è essenziale per evitare qualsiasi tipo di alterazione dei prodotti.

La garanzia di un sistema logistico efficiente e sicuro richiede un mix di tecnologie e competenze, avvalendosi di strumenti adeguati e professionalità specialistiche nel campo della supply chain del freddo, affinché sia possibile assicurare ai consumatori e alle aziende del settore il rispetto della catena del freddo.

L’eccellenza della logistica degli alimenti surgelati

Come spiegano i professionisti di STEF alle aziende che vogliono comprendere come trasportare alimenti surgelati, un elemento chiave dell’intero processo è rappresentato dai magazzini, in cui questi prodotti devono essere mantenuti a una temperatura controllata per tutta la durata della sosta.

La conservazione impeccabile degli alimenti surgelati consente di mantenere intatta la caratteristica fondamentale di questi prodotti, ovvero la capacità di rimanere integri e intatti per un periodo di tempo molto esteso, di gran lunga superiore rispetto a quello dei prodotti freschi.

Ciò è possibile grazie ad apposite celle di stoccaggio, in cui la temperatura viene costantemente monitorata per garantire un controllo continuo delle condizioni termiche alle quali gli alimenti surgelati sono stoccati.

La logistica del surgelato comprende anche la complessa fase del trasporto, processo che deve essere gestito attraverso mezzi dotati di strumenti che permettono di controllare la temperatura in modo efficace e costante.

Che si tratti di distribuzione locale, di breve raggio o che sia necessario coprire distanze maggiori, il monitoraggio della temperatura nel vano di trasporto deve essere continuo e preciso.

La catena del freddo dei prodotti surgelati non termina con il trasporto presso i centri di vendita, infatti prosegue all’interno delle strutture retail mediante la conservazione degli alimenti in appositi banchi frigo.

Qui i cibi surgelati sono mantenuti a una temperatura specifica e controllata, rispettando la soglia massima di carico del banco frigo. La gestione di questi processi richiede una pianificazione accurata di ogni passaggio e attività, aspetti indispensabili per garantire ai consumatori prodotti surgelati sicuri e qualitativamente adeguati agli standard richiesti dalle normative di legge.

Tutti i vantaggi degli alimenti surgelati

Gli alimenti surgelati, quando passano dal produttore al consumatore attraverso un efficiente sistema di logistica del freddo, sono in grado di garantire numerosi vantaggi.

Questi prodotti, infatti, sono capaci di mantenere la loro qualità nel tempo grazie all’azione del freddo, anche per periodi lunghissimi, offrendo ai consumatori cibi con un valore nutrizionale ottimale senza che sia necessario l’impiego di conservanti aggiunti.

Allo stesso tempo, i cibi surgelati consentono di seguire un’alimentazione sana ed equilibrata in modo più agevole, superando i limiti legati alla stagionalità e alla reperibilità degli alimenti.

Ovviamente, si tratta anche di prodotti alimentari comodi da utilizzare in cucina, in quanto riducono i tempi di preparazione e si adattano perfettamente agli stili di vita frenetici della società contemporanea, offrendo una soluzione efficiente per non rinunciare alla qualità nemmeno quando si ha poco tempo a disposizione.

La surgelazione è un processo che permette di mantenere inalterate le proprietà biologiche e organolettiche degli alimenti, un processo che consente di consumare cibi ricchi di sostanze benefiche per l’organismo in qualsiasi momento dell’anno.

Anche per le aziende agroalimentari i prodotti surgelati offrono molteplici opportunità, tuttavia è fondamentale il supporto di aziende specializzate nei processi logistici della catena del freddo, affinché sia possibile usufruire di tutti i vantaggi degli alimenti surgelati e garantire i massimi standard in termini di igiene, qualità e sicurezza alimentare.