Aceto: ottimo alleato per la salute

L’aceto è uno straordinario ingrediente che si ottiene per fermentazione a opera di batteri del genere Acetobacter.

Si tratta di un condimento ipocalorico dalle eccellenti proprietà antimicrobiche, antiglicemiche e sazianti. Ricco di sali minerali, oltre che di sostanze antiossidanti, l’aceto contribuisce anche a prevenire le infiammazioni articolari e l’osteoporosi.

L’aceto di vino bianco biologico non dovrebbe mai mancare in una dieta equilibrata e varia e, oltre che sulla tavola, può avere anche una miriade di utilizzi diversi.

Le proprietà dell’aceto

Da sempre l’aceto è stato utilizzato sia in ambito gastronomico, sia per una serie di impieghi medicinali. Si tratta senza dubbio di un ingrediente straordinario, dalle spiccate proprietà antimicrobiche che fin dall’antichità è stato utilizzato anche per combattere ulcere e medicare infezioni.

Di certo, e questo è ormai assodato, lavare insalate fresche e verdure crude con l’aceto riduce l’eventuale presenza di batteri rendendole più sicure.

Da molti studi effettuati è emerso che il consumo di aceto durante i pasti riduce tra l’altro l’aumento della glicemia che segue il pasto stesso, migliorando di fatto il benessere dell’organismo.

Esiste anche una certa associazione tra l’utilizzo dell’aceto come condimento e il controllo del peso corporeo.

Secondo specifiche ricerche, consumare aceto di mele riduce i livelli del colesterolo LDL ossia quello “cattivo”, aumentando i livelli di quello HDL, definito “buono” per la nostra salute.

L’aceto di mele inoltre stimola la produzione della saliva e degli enzimi che agiscono nel processo digestivo, migliorando anche l’assorbimento di nutrienti.

È indicato anche contro i batteri intestinali, perché potenzia l’equilibrio della flora batterica intestinale.

L’aceto di vino, inoltre, è consigliato nelle diete ipocaloriche e contribuisce alla riduzione della glicemia.

Come usare l’aceto

L’uso dell’aceto è molto diffuso in cucina, come condimento per insaporire i propri piatti, soprattutto se si tratta di insalate, verdure crude o secondi alla griglia e per la marinatura perfetta di carne e pesce.

Ma l’aceto è un ingrediente prezioso anche nei trattamenti di bellezza. Grazie al suo potere astringente, esercita sulla pelle un’azione levigante dall’effetto immediato.

L’aceto di vino proprio per le sue proprietà è comune nelle maschere per la pelle con potere illuminante e rigenerante.

Si tratta di un ingrediente dalle origini molto antiche, già in uso tra egizi, greci e romani.

Sappiamo che fu impiegato come condimento già dal 3000 a.C., e come disinfettante a partire dai tempi di Ippocrate, nel 420 a.C.

Vista la straordinaria capacità che l’aceto possiede di abbattere la carica batterica, esso trova anche un ampio utilizzo per conservare al meglio alcuni prodotti alimentari.

Inoltre è utile per disinfettare superfici e strumenti di uso quotidiano, come il microonde, il forno, il frigorifero e la lavastoviglie: ha infatti uno straordinario potere sgrassante e la capacità di eliminare i cattivi odori.

Insomma, l’aceto è un ingrediente indispensabile, alleato a pieno titolo e a 360° per la salute, la bellezza e il benessere quotidiano.