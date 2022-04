3 ricette per accompagnare un cocktail con gin e arancia

Il Gin Tonic è uno dei cocktail più amati sia dai giovani che dai più adulti. Si tratta di un drink fresco, facile da realizzare e aromatico, piacevole da gustare durante le serate estive e perfetto come aperitivo per tutto l’anno.

Il gin agli agrumi è una bevanda estremamente versatile e a seconda degli agrumi che lo compongono può abbinarsi facilmente a diversi alimenti, sia semplici che gourmet. Tra i principali gin più utilizzati per accompagnare aperitivi e antipasti troviamo il Malfy Gin con Arancia, ottimo anche come cocktail d’accompagnamento per le cene estive.

All’interno di questo articolo vedremo come abbinare il gin con determinati alimenti, così da poter realizzare almeno 3 ricette semplici, da gustare a casa in compagnia delle persone che più apprezziamo.

Gin tonic arancia e abbinamenti cibo: creare contrasto o concordanza

Un cocktail fresco e delicato come il Gin Tonic agrumato può essere associato agli alimenti in base all’effetto che si vuole creare sul palato: un mix equilibrato di sapori o un mix che realizza un contrasto tra il sapore degli alimenti e quello del gin tonic arancia.

Se la scelta ricade su un’associazione per concordanza, e quindi sulla scelta di ricreare un mix di sapori equilibrati, basterà associare il gin agrumato all’arancia con dei cibi che richiamano lo stesso sapore. Molti chef professionisti utilizzano il gin e arancia per sfumare le pietanze al momento della cottura, un ottimo modo per abbinare perfettamente i sapori.

Quando la scelta ricade sulla creazione di un contrasto, invece, è fondamentale saper ricercare quegli alimenti che hanno dei sapori in grado di essere esaltati dagli ingredienti contenuti nel Malfy Gin con arancia. Ad esempio: può essere abbinato perfettamente con dei formaggi, perché sgrassa il palato.

3 ricette da abbinare al gin tonic fruttato

Ci sono innumerevoli alimenti che sono perfetti per essere abbinati ad un cocktail a base di gin agrumato, in particolare alla combinazione gin e arancia. Tra gli alimenti più utilizzati troviamo il pesce, come il gambero rosso, il salmone e i gamberetti, il formaggio e altri derivati del latte, ma anche alcune tipologie di salumi.

Qui di seguito andremo ad elencare solo 3 delle ricette più diffuse online, semplici da ricreare anche in casa, perfette da abbinare con un gin tonic arancia.

Farinata di ceci e gambero rosso, per un abbinamento di gusti mediterranei: basta frullare della farina di ceci con acqua e sale per creare un composto da infornare e preparare dei gamberi rossi. Il risultato è un ottimo sandwich di pesce condito con olio e sale, perfetto per essere gustato assieme ad un cocktail di accompagnamento realizzato con un gin all’arancia .

. Bruschette con salmone affumicato, pronte in pochissimi minuti e perfette per un aperitivo in casa con un bicchiere di gin tonic arancia o a base di limone.

Mozzarelle fritte, per un aperitivo finger food gustoso ma al tempo stesso sostanzioso. Le mozzarelle fritte possono essere create anche a casa, accompagnate da bruschette e/o pane tostato.

Ed eccoci arrivati alla fine di questo articolo culinario, con una piccola sorpresa, una ricetta extra perfetta da abbinare con un gin agrumato e realizzare un’esperienza culinaria emozionante. In abbinamento ai gusti delicati e fruttati del gin, è possibile scegliere un piatto estivo e amato da tutti: le cozze al vapore, perfette da gustare a cena o come aperitivo.