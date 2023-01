controcorrente

16 gennaio

Dopo aver visto il massacro di Dnipro è possibile continuare a stimare anche minimamente un personaggio come il signor Conte che vorrebbe non inviare più armi all’Ucraina, costringendola di fatto alla resa? Inutile che il M5S continui ad arrogarsi il primato della pulizia morale quando se ne frega del sangue che scorre in Ucraina.

Greta Thunberg ci ha ripensato: dopo aver annunciato l’addio all’attivismo e alla politica, è tornata in Germania per combattere contro l’ampiamento di una miniera di carbone. Una lezione importante: poche persone riescono a essere libere dall’applauso degli altri e immolano alla popolarità sprazzi della loro vita. Si può dire che molti lo facciano per ragioni etiche (in realtà, quasi sempre hanno “bisogno” di sentirsi buoni), ma quando si dà un addio e poi si ritorna è solo perché non si riesce a stare senza i riflettori puntati su di sé, dal campione sportivo al politico, dall’attore alla persona comune. Potremmo chiamarla la sindrome del ritorno.

Nella vicenda del femminicidio di Roma, nessuno si è chiesto un perché (forse per patosensibile rispetto della vittima): come può una bella donna 35-enne (qui non vale quindi la strategia dell’ultima spiaggia), per giunta molto istruita e sicuramente non povera, avere una relazione con un 61-enne? Dietro a tragedie ci sono spesso scelte sbagliate (concorso di colpa esistenziale).

Lo “scandalo” della ginnastica ritmica divide il mondo sportivo sul comportamento (etico o meno) dell’allenatrice Maccarani. Le atlete maggiorenni che l’hanno attaccata non hanno fatto altro che ammettere che hanno sopito la loro capacità di intendere e di volere solo per la gratificazione delle vittorie sportive: un adulto maggiorenne deve sempre sentirsi responsabile delle sue scelte, soprattutto quando nessuno lo “obbliga” a percorsi pericolosi. Diverso il caso di minorenni, ma qui per esprimere un giudizio sarebbe necessario conoscere tutti i dettagli che la giustizia sportiva e ordinaria hanno in mano. In ogni caso, quanto affermato dalla Maccarani, l’agonismo non è per tutti, è sicuramente vero. Nel caso di minori, possibile che i genitori non si siano mai accorti di una gestione troppo rigida? Probabilmente anche loro erano accecati dal sogno di avere una figlia campionessa.

Dopo il Covid le istituzioni si sono arrogate il diritto di entrare pesantemente nella vita dei cittadini con la scusante del “bene comune”. L’ultimo esempio è quello della UE che vuole che le case degli italiani (degli europei) diventino a massima efficienza energetica. Molti approveranno questa decisione come esempio di grande civiltà e progresso. Lo sarebbe, se non fosse un’imposizione che invade il privato; si noti, per esempio, come le forti limitazioni di auto inquinanti non ledono la sfera privata perché si parla di “circolazione su suolo pubblico”. Qui, anche se un soggetto decidesse di non accendere mai il riscaldamento (si pensi a questo inverno al Sud Italia), dovrebbe adeguarsi comunque. La cosa più grave è che la direttiva prende in giro proprio i virtuosi che da anni si sono già adeguati con pannelli solari, doppi vetri e infissi green, cappotto ecc. Perché i 68 miliardi necessari per conformarsi alla direttiva saranno pagati da tutti attraverso i classici bonus, cioè 1.000 euro circa per italiano; d’altra parte, per moltissime famiglie, senza bonus, i costi sarebbero insostenibili. Per finanziare i bonus, una famiglia di 4 persone che vive già in una casa green dovrà sborsare nel tempo 4.000 euro. Cornuta e mazziata.