Vacanze in crociera: come sceglierle?

Avventurarsi in un’esperienza che permetta di visitare più luoghi contemporaneamente in una stessa vacanza, secondo un programma dettagliato e prestabilito che consenta di godere delle bellezze di ogni tappa, è il sogno di ogni viaggiatore che desideri coniugare organizzazione, divertimento e voglia di conoscere nuove culture e monumenti artistici. Tutto questo è possibile grazie a una specifica tipologia di viaggio: la crociera.

Costa Crociere è certamente il brand più conosciuto nel settore, capace di soddisfare turisti da generazioni, garantendo all’interno delle sue navi di godere del giusto comfort, divertimento e relax, con la possibilità, se si desidera, di scendere a terra e seguire tour organizzati per favorire la migliore esperienza in un tempo limitato.

Una guida preparata e professionale saprà accompagnarvi alla scoperta delle migliori destinazioni del Mediterraneo, del nord Europa e del resto del mondo, direzionandovi con competenza verso le attrazioni principali di ogni città o Paese, in modo che possiate farvi un’idea precisa del luogo anche in poche ore di permanenza.

Inoltre, la flotta è composta da numerose navi, dalle più storiche a quelle più moderne, dotate di ogni servizio che si possa anche solo sognare: ottimi ristoranti allieteranno pranzi e cene con amici e famiglia, così come le numerose boutique, le piscine, le attività sportive organizzate a bordo e quelle ludiche promosse dal servizio di animazione, dedicate anche ai più piccoli per divertirli e farli interagire tra loro, oltre che permettere ai genitori di godere del giusto riposo.

Le migliori crociere con partenze da Napoli

Qualsiasi sia il tipo di percorso prescelto, prioritaria è la scelta del porto da cui partire: meglio scegliere un porto vicino a casa, il porto più economico, o un porto che permetta nel contempo anche una piccola pre-vacanza? Fra i vari porti da cui la compagnia salpa, in quest’ultima categoria rientrano senz’altro le crociere da Napoli, città in cui è certamente d’obbligo una preliminare visita alla città, ricca di storia e suggestioni artistiche, oltre che patria del buon cibo e di persone cordiali e ospitali.

Dopo aver passeggiato negli interni di Castel dell’Ovo o per le suggestive vie di San Gregorio Armeno, giunge finalmente il momento di imbarcarsi.

Ma quali sono le possibili destinazioni da raggiungere partendo da questo meraviglioso capoluogo italiano?

L’ideale sarebbe optare per un tour del Mediterraneo della durata di 8 giorni, una soluzione semplice, ma comunque interessante a livello culturale e soprattutto economica.

È possibile scegliere tra vari percorsi, che prevedono l’approdo in Italia, presso i porti di Catania e Savona, ma anche la permanenza nelle più celebri città d’Europa, come la gioiosa Barcellona e la festaiola Ibiza, se si desidera dare alla crociera la direzione del divertimento e della movida, o come Marsiglia e Creta se si preferisce un approccio più improntato sul relax.

I percorsi sono infatti studiati in base al target dei clienti, con differenti soluzioni per i giovani e per le famiglie con prole al seguito.

Si tratta di un itinerario mirato soprattutto a esaltare le località balneari del Mediterraneo, permettendo ai clienti di potersi immergere in meravigliose acque cristalline o scoprire spiagge esclusive e poco affollate.

Non è tuttavia necessario scendere in tutti i porti previsti, ma va bene anche selezionare solo i luoghi di interesse e utilizzare le restanti giornate per godere dei servizi che ogni modello di nave propone.

Per i più avventurosi, una fantastica esperienza sarebbe quella della traversata transoceanica di 33 giorni, più costosa rispetto alle altre, ma certamente capace di lasciare ricordi indelebili nel cuore del viaggiatore.

Salpando da Napoli è possibile giungere fino alla destinazione definitiva di Singapore, incontrando nel tragitto magici luoghi del Medioriente oltre l’antica Atene, come Haifa, Aqaba, Muscat, Salalah, Bombay Colombo e Langkawi. Una tappa è prevista anche nelle lussuose e moderne Dubai e Abu Dhabi, per una giornata di shopping o semplicemente per immergersi nel lusso estremo delle città, sentendosi vip per qualche ora.

Le soluzioni per una piacevole crociera con la flotta Costa da Napoli sono come visto molteplici, adatte a tutte le tasche e alle tipologie di viaggiatori, ma in ogni caso capaci di donare una vacanza rilassante e divertente, dalla quale vi porterete a casa meravigliosi ricordi e foto uniche nel loro genere.

Vinci una crociera al giorno con Costa Crociere

Per incentivare di più i potenziali acquirenti ancora indecisi, Costa Crociere ha deciso di istituire un divertente concorso, con lo slogan di “Vinci e Parti con Costa Crociere”, allo scopo di vincere una traversata del Mediterraneo di ben 7 notti, in un’esclusiva cabina con affaccio sul mare e balcone, in tariffa all inclusive, che vi permette di usufruire di tutti i servizi di ristorazione e divertimento della nave, senza alcun costo aggiuntivo.

In caso di mancata vincita, tuttavia, l’azienda vi fornisce un voucher dal valore di 100 euro da spendere a bordo durante la vostra prossima esperienza per mare.

Per usufruire di questa eccezionale opportunità vi basterà compilare il format presente sul sito con i vostri dati dall’8 al 31 marzo 2021, iscrivendovi al Costaclub ed entrando così a far parte della famiglia. Riceverete in tal modo tutte le offerte periodiche promosse dalla società, oltre che agevolazioni esclusive valide solo per i membri.

La schermata comunicherà subito l’esito del concorso e, se si fosse tra i fortunati vincitori dell’intero premio, sarà possibile riscuoterlo subito con un click, così come lo sconto di consolazione, inviando entro 5 giorni il proprio documento d’identità in corso di validità tramite email.

Il regolamento prevede che sia possibile partecipare una sola volta a persona e il montepremi comprende 24 crociere per due persone per un valore indicativo di circa 3.000 euro per tutto il soggiorno.

Sono chiaramente esclusi tutti gli spostamenti necessari a raggiungere il luogo di partenza e il costo delle escursioni, ma sono invece compresi tutti i comfort previsti da questo tipo di tratta, comprese le attività di divertimento e l’accesso a tutte le strutture della nave.

Vinci una crociera al giorno con Costa per godere delle bellezze del Mediterraneo, vivendo momenti di puro relax a bordo e nei luoghi più esclusivi dell’area geografica prescelta.

Cosa aspettate, visitate il sito e partecipate al concorso, non si sa mai che la Dea Bendata scelga proprio voi per un’esperienza unica e irripetibile.