Trapianto di capelli: le tecniche più efficaci oggi

La calvizie è un problema che interessa moltissimi uomini e, seppur in misura minore, anche le donne. Chiamata anche alopecia androgenetica, questa è una condizione che si manifesta in età adulta con tempistiche differenti a seconda dei casi. Parliamo infatti di un disturbo che può avere molteplici cause, compresa l’ereditarietà. Fortunatamente però al giorno d’oggi è possibile ricorrere al trapianto di capelli per tornare ad avere una chioma folta e sana. Le tecniche disponibili sono molte e non si possono certo mettere sullo stesso piano, in quanto alcune si rivelano senz’altro più efficaci rispetto ad altre.

Le tecniche di trapianto più efficaci del momento

Vediamo quali sono i metodi più accreditati al giorno d’oggi, con i relativi pro e contro.

Trapianto di capelli con tecnica FUE

La tecnica FUE (Follicular Unit Extraction) è quella più consigliata perché consente di ottenere dei risultati naturali e non è invasiva come altre. Consiste sostanzialmente nell’estrazione dei follicoli, che vengono prelevati uno ad uno dal cuoio capelluto in cui non è presente alopecia, per poi essere innestati nelle zone interessate dalla calvizie. È importante precisare che in caso di trapianto con tecnica FUE non vengono effettuate incisioni e dunque non rimangono cicatrici visibili. Al paziente viene somministrato solitamente un anestetico locale e l’intero trattamento ha una durata che può andare dalle 6 alle 14 ore a seconda dell’ampiezza della zona interessata dalla calvizie.

Trapianto di capelli con tecnica FUT

Sebbene in alcune cliniche venga ancora proposto, il trapianto di capelli con tecnica FUT (Follicular Unit Transplant) è considerato ormai obsoleto ed è decisamente meno consigliato rispetto al precedente. Questo perché non consente di ottenere un effetto naturale ed è più invasivo. Consiste nell’incisione longitudinale di parte del cuoio capelluto e nel prelievo di unità follicolari di 1,2,3 capelli, che poi vengono impiantati nella zona interessata dalla calvizie. Questa tecnica è sicuramente più dolorosa, sebbene al paziente venga somministrato un anestetico locale e nella maggior parte dei casi è inevitabile che rimangano delle cicatrici. L’unico aspetto positivo è che il trapianto di capelli con metodo FUT è più rapido: solitamente l’operazione dura dalle 6 alle 7 ore.

In entrambi i casi, parliamo di tecniche che consentono di ottenere buoni risultati e soprattutto di mantenere i capelli naturali del paziente. Non si può infatti parlare di vero e proprio trapianto se vengono impiegati capelli sintetici, perché in tal caso non si potrebbe sperare in una crescita naturale della chioma.

Trapianto di capelli: quali sono i costi?

Il trapianto di capelli ha dei costi non indifferenti, specialmente in Italia. Non è certo un caso se moltissimi pazienti scelgono di sottoporsi al trattamento in cliniche private presenti all’estero e in particolare in Ungheria. Se però si effettua una ricerca in Google scrivendo “trapianto capelli costo” si trovano informazioni piuttosto fuorvianti dunque è il caso di fare chiarezza. Non è possibile fornire una stima precisa dei prezzi, perché questi sono influenzati da molteplici fattori come il numero di innesti necessari e la tecnica utilizzata.

Generalizzando però possiamo dire che in Italia si parte dai 3.000 euro e si possono superare i 9.000 euro per un trattamento completo. In Paesi come l’Ungheria invece si spende nettamente meno, anche in cliniche di alto livello.