Tisana alla melatonina: a cosa serve e quando usarla?

La tisana alla melatonina è un prodotto che può aiutare tutti coloro che hanno difficoltà a dormire, magari a causa di fattori come lo stress o il jet lag. Nell’articolo di oggi, dunque, scopriremo insieme tutte le caratteristiche di queste tisane, con un approfondimento sulle proprietà della melatonina e degli altri ingredienti che generalmente vengono inclusi nella formula.

Cos’è la tisana alla melatonina e a cosa serve?

La tisana in questione è un prodotto naturale basato sull’infusione di varie erbe, come la camomilla, la valeriana e la melissa, note per le loro proprietà calmanti e rilassanti. Tra i vari ingredienti, però, la melatonina appare sicuramente come uno dei più importanti. Si tratta infatti di un ormone prodotto naturalmente dal nostro corpo, ma sintetizzato in laboratorio, il cui scopo primario è regolare il ciclo sonno-veglia.

La melatonina è ad esempio presente nella Novanight tisana per dormire, che può essere approfondita in questa pagina, e che possiede una formula a tripla azione. Nello specifico, oltre alla melatonina, contiene anche un estratto come la melissa e la già citata camomilla. In secondo luogo, ha un gusto al miele e al limone, il che la rende molto piacevole da bere. Quali sono, nel dettaglio, le proprietà degli elementi inclusi nella formula?

Melatonina : come abbiamo detto, la melatonina è un ormone che regola il ciclo sonno-veglia. Viene prodotto dalla ghiandola pineale e i suoi livelli raggiungono il picco la sera, al momento di coricarsi, per farci avvertire la stanchezza e indurre così il sonno.

: come abbiamo detto, la melatonina è un ormone che regola il ciclo sonno-veglia. Viene prodotto dalla ghiandola pineale e i suoi livelli raggiungono il picco la sera, al momento di coricarsi, per farci avvertire la stanchezza e indurre così il sonno. Camomilla: è un’erba dalle proprietà calmanti, utilizzata da secoli come rimedio naturale. La camomilla è molto diffusa nella formula delle tisane assunte prima di andare a dormire, in quanto può aiutare a ridurre lo stress e a favorire il rilassamento.

Melissa: anche questa pianta è nota per le sue proprietà calmanti, che possono essere utili per ridurre l’ansia e favorire il sonno. Fra le proprietà della melissa troviamo anche le sue funzioni digestive, ideali quindi per chi soffre di problemi di stomaco (che possono influenzare negativamente la fase del sonno).

Infine, è stato dimostrato che il miele ha una serie di benefici per la salute, tra cui la capacità di migliorare anche la qualità del sonno. Questo perché favorisce la produzione della serotonina, un ormone che ha un effetto calmante sul corpo.

Quando è utile la tisana alla melatonina e quali sono i suoi limiti?

La tisana in questione può essere utile per favorire la qualità del sonno, la sua continuità durante le ore notturne e per facilitare l’addormentamento. Inoltre, bevendo le tisane è molto più difficile eccedere con l’assunzione della melatonina, rispetto alle classiche compresse.

Naturalmente le tisane in questione hanno comunque i loro limiti: nei casi di problemi di sonno gravi non possono funzionare, dato che vengono progettate per le problematiche di sonno lievi e superabili con i prodotti naturali. Di contro, consentono di godersi di più il sonno e di svegliarsi senza la classica stanchezza derivante da una notte passata in dormiveglia. Per i casi seri, invece, bisogna rivolgersi ad un medico.