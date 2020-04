Sonno e mal di schiena: come scegliere il materasso giusto e dormire meglio

Il mal di schiena è un disturbo diffuso, lo sappiamo bene: più del 90% delle persone ne sono colpite e 1 persona su 2 ne ha sofferto almeno una volta nella vita. Mal di schiena lombare, cervicale, senso di rigidità delle spalle: molte le cause scatenanti, altrettante le soluzioni.

Al di là delle motivazioni strettamente mediche, per le quali sono consigliati l’intervento di un medico professionista e una terapia su misura, spesso il mal di schiena cronico può essere ricondotto a una postura sbagliata, a uno stile di vita troppo sedentario e a cattive abitudini del sonno. La posizione in cui dormiamo, infatti, e il materasso che utilizziamo per riposare, hanno un grande impatto non solo sulla qualità del sonno, ma anche su quei piccoli fastidi e dolori che ci accolgono talvolta al risveglio e che ci accompagnano durante il giorno.

In più, dormire male e svegliarsi doloranti ha un forte impatto sulla resa delle nostre giornate e sul nostro benessere psicofisico: malumori, insofferenza, stanchezza, stress di cui non riusciamo a liberarci, fino addirittura all’assenteismo lavorativo.

Per tornare a vivere una vita serena e libera gli accorgimenti sono semplici: attività fisica mirata, posizioni per dormire “pensate”, e, ovviamente, la scelta del materasso giusto.

Il materasso giusto contro il mal di schiena: come sceglierlo

Per tante cose, tendiamo a muoverci in una maniera “tipica”: per dimagrire pensiamo subito a cambiare alimentazione, se abbiamo un po’ di febbre chiamiamo il medico. Perché con il mal di schiena non facciamo la stessa cosa? Avere mal di schiena di primo mattino può voler dire una sola cosa: abbiamo problemi con il nostro materasso. Cominciamo da lì e vedremo subito dei risultati tangibili, poi via libera a stretching e posizioni ad hoc.

In realtà, cambiare materasso e scegliere quello giusto per noi non è così semplice, e forse in questo sta la risposta. Come primo passo, ci si può affidare a un semplice questionario online pensato proprio per farci capire di cosa abbiamo bisogno. Le nostre esigenze possono essere diverse, come risolvere il mal di schiena e contemporaneamente evitare il sonno disturbato dai movimenti del partner. In ogni caso, in pochi minuti è possibile trovare quello perfetto per sé. Un buon materasso, che possa agire contro il mal di schiena, dovrebbe essere ergonomico per aiutarci a mantenere la colonna vertebrale in una posizione naturale, ed eliminare i punti di pressione, mantenendo una certa rigidezza per plasmarsi sulla nostra morfologia e non farci “sprofondare”. Il plus che dovreste ricercare? Un materasso memory con zone ottimizzate per offrire sostegno a zone specifiche del corpo, come il materasso matrimoniale Supremo Benessere di Hypnia, perfetto per combattere il mal di schiena e dotato di 7 zone comfort (testa, spalle, schiena, lombari, glutei, cosce e gambe) per minimizzare il mal di schiena.

Ricapitolando: il materasso giusto per combattere il mal di schiena deve avere il giusto mix di rigidità e flessibilità, deve “ricalcare” la nostra morfologia – quindi è preferibile in memory foam o ibrido -, deve essere supportato da una struttura interna che elimini i punti di pressione e dovrebbe essere ottimizzato per dare un sostegno mirato alle zone del corpo più a rischio indolenzimento.

Trovato il materasso giusto, che farà fin da subito una grande differenza, è sufficiente provare a modificare leggermente il nostro modo di dormire per vedere grandi risultati: la posizione ideale è a pancia in su, con il supporto di un buon cuscino ergonomico; dormire di lato non è il peggio, ma meglio con le gambe distese e non in posizione fetale; infine, la posizione a pancia in giù è sconsigliata, soprattutto se il cuscino è troppo alto e si rischia di sovraccaricare la zona cervicale. Non ne potete fare a meno? Provate a mettere un altro consiglio sotto al bacino per bilanciare la curvatura della schiena.

Un buon sonno ha conseguenze enormi sul nostro benessere psicofisico e direttamente sulla qualità della nostra vita: perché rinunciarci?