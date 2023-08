Shampoo al carbone magnetico: la soluzione ideale per i capelli grassi

Hai mai desiderato un rimedio magico per i tuoi capelli grassi? Bene, ecco una novità che ti sorprenderà: il carbone magnetico. Questo ingrediente innovativo è in grado di controllare l’eccesso di sebo e ridurne la produzione, concentrando i suoi benefici proprio sul cuoio capelluto. Ma non finisce qui! Le linee haircare al carbone magnetico combinano questa potente sostanza con l’olio di semi neri di Nigella, creando la soluzione perfetta per i capelli misti. Sì, hai letto bene: questa combinazione unica combatte il grasso alle radici e la secchezza sulle lunghezze.

Shampoo al carbone magnetico la soluzione per contrastare i capelli grassi

Prendersi cura dei capelli grassi potrebbe sembrare più complesso del previsto. Ottenere un buon risultato non è sempre così scontato, e nonostante i lavaggi frequenti con soluzioni delicate, i capelli spesso appaiono spenti e trascurati. A rivoluzionare l’haircare routine interviene una nuova soluzione a doppio beneficio: purificante e idratante. Assolutamente priva di siliconi, la novità di casa Garnier sfrutta a dovere il carbone magnetico, mixato all’olio di semi neri di Nigella. I due componenti si rivelano perfetti per eliminare le impurità, prevenire l’accumulo di sebo sul cuoio capelluto e idratare le lunghezze secche.

Grazie a una linea completa, capitanata dallo shampoo al carbone magnetico, i capelli grassi vengono trattati con cura sfruttando le potenzialità di una routine altamente riequilibrante, la cui formula di origine naturale al 94% viene sviluppata per purificare la cute e idratare i capelli, ottenendo una chioma fresca e leggera.

La gamma di prodotti, che vanta un uso innovativo del carbone magnetico mixato alle qualità idratanti dell’olio di semi neri di Nigella, può contare su una linea completa, comprensiva di shampoo, balsamo e maschera. La presenza del carbone agisce come una sorta di magnete su grasso, sporco e sudore, presenze ingombranti che spesso creano un fastidioso senso di prurito sul cuoio capelluto. L’olio di Nigella invece offre un elevato livello di idratazione alle lunghezze, per un lasso di tempo in grado di arrivare sino alle 72 ore.

Le proprietà dei due ingredienti, conosciute sin dall’antichità, consentono di prendersi cura nella maniera adeguata dei capelli grassi. Annoverati fra i rimedi tradizionali, carbone e Nigella oggi vengono rispolverati per realizzare un prodotto di nuova generazione capace di rimuovere sin dalla prima applicazione ogni genere di impurità, svolgendo al contempo una funzione idratante sulle lunghezze, peculiarità conosciuta e sfruttata già alla corte della regina Nefertiti.

Shampoo, balsamo e maschera: una formula delicata per capelli idratati dalle radici alle punte

La routine completa al carbone magnetico e Nigella, composta da shampoo, balsamo e maschera, è priva di siliconi e colori artificiali, e vanta una formula di origine naturale al 94%, ma è al contempo delicata e in grado di idratare i capelli dalle radici alle punte fin dal primo lavaggio.

La proposta solida equivale a 2 flaconi da 250 ml di shampoo liquido, con una quantità di utilizzo che varia a seconda della lunghezza del capello, ma soprattutto è assolutamente sostenibile in quanto non prevede produzione di rifiuti di plastica.

Anche il balsamo, con carbone purificante e olio di semi neri di Nigella, è privo di siliconi, viene realizzato con ingredienti di origine naturale al 97%, ed è in grado di offrire 72 ore di idratazione. Una costante applicazione, a supporto dello shampoo, completa la fase di purificazione della cute e idrata le lunghezze senza appesantirle.

Proposta assolutamente naturale anche quella della maschera. Con un tempo di posa minimo, e un solo minuto di applicazione, il prodotto è in grado di idratare con intensità le lunghezze, regalare un effetto morbido e setoso mantenendo la chioma fresca e leggera.