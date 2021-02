Le ricadute psico-sociali della pandemia sulla felicità

Molti credono che la pandemia ci abbia reso più infelici per i vari lockdown e che, quando tutto tornerà come prima, si potrà riprendere a sorridere. Altri pensano che il sorriso tornerà quando (forse fra un paio d’anni) si normalizzerà anche la situazione economica e si ritornerà ai livelli di ricchezza pre-pandemia.

Purtroppo, non sarà così (per capire questo articolo studiate la metafora dell’ascensore con cui si comprende in breve la strada che porta alla felicità). La pandemia ha evidenziato due aspetti fondamentali:

Gran parte della popolazione vive solo di evasioni. Gran parte della popolazione cerca un tenore di vita superiore a quello che può realmente permettersi.

Il punto 1 è tipico della strategia del carcerato e della strategia del servito e nell’ascensore della vita rappresentano strategie che portano ai piani bassi della felicità per il semplice fatto che l’impatto è troppo saltuario.

Non vado al ristorante – Tralasciando quei ristoranti dove il gioco non vale la candela (il pranzo non vale i soldi spesi), non ho comunque bisogno di sentirmi un re servito e a casa mia posso gustarmi gratuitamente piatti che al ristorante nemmeno si sognano (a meno di non andare in ristoranti di classe che per la maggior parte delle persone sono inaccessibili economicamente); non vado al ristorante, dove spesso diventa difficile anche scambiare due parole per la confusione che c’è ecc.

Non faccio colazione al bar perché per iniziare la mia giornata non ho bisogno di un momento di libertà in cui sono servito.

Non vado al cinema perché film e serie tv preferisco gustarmeli nel salotto di casa mia (vedasi la strategia finlandese del kalsarikannit); la “vera” socializzazione si fa anche e meglio a casa propria (capisco i ragazzi che una casa propria non ce l’hanno, casa dove potrebbero portare qualcuno a cui tengono…).

Non vado allo stadio perché il tifo sportivo è una pietosa ancora di salvataggio esistenziale. In breve, che senso ha lasciare il proprio umore nelle mani di 11 ragazzi in mutande? Chi apprezza uno sport può gustarselo anche in tv come accade per moltissimi eventi sportivi. Sulla discoteca stendiamo un velo pietoso…

Non vado in musei o a teatro perché l’arte e la letteratura non sono miei oggetti d’amore, anche se di arte e di letteratura so più della stragrande maggioranza dei frequentatori di musei e teatri.

Non vado a sciare perché so farlo male come il 90% di chi evade dalla routine ammassandosi agli skilift (chi sa sciare sa scendere senza problemi da una pista nera, solo così può dire di amare e conoscere lo sci).

Non viaggio senza uno scopo preciso collegato ai miei oggetti d’amore.

Non sono credente quindi l’aggregazione della messa o della parrocchia non mi interessa.

Insomma, le ricadute psico-sociali della pandemia per me sono state minime, avendo fra l’altro una moglie che è completamente allineata.

Nonostante si possa essere critici con i virologi, spesso al di fuori della realtà, su un punto hanno ragione. Gli italiani non pensano che ad andare al ristorante, a sciare, a villeggiare al mare ecc.

Ma perché sottolineo che nel post pandemia il punto 1 sarà particolarmente grave?

Perché la gente si convincerà che l’evasione sia l’unico modo di (soprav)vivere.

Che, riconquistati i giorni di evasione, non si potrà chiedere di più. Hobby e oggetti d’amore resteranno “sogni”.

Il punto 2 aggraverà poi la vita delle persone che, per ricostruire, un certo livello di ricchezza, da un lato si ammazzeranno di lavoro e dall’altro continueranno a fare debiti (vedasi anche politicamente cosa succede a livello di Stato). La pandemia ha mostrato senza pietà la scarsa saggezza esistenziale della gente. Da chi è in cassa integrazione a chi ha dovuto chiudere più o meno totalmente, tanti hanno avuto un ridimensionamento economico; ma la domanda da farsi è: possibile che questi non abbiano da parte risorse per almeno un anno? Ovvio che, se tutto quello che guadagno lo spendo per avere un tenore di vita che dimostra la mia grandezza sociale, se mi tolgono (o decurtano) l’entrata mensile, vado in crisi nera. Ma la situazione è anche una condanna senza appello alla mia gestione economica!

Il post pandemia riporterà indietro l’orologio esistenziale e tanta gente si convincerà che l’happy hour è veramente il massimo che si possa ottenere dalla vita, un’ora prima di ripiombare nel grigiore.

Ripeto, studiatevi la metafora dell’ascensore, se volete fare un salto di qualità.