Quali sono le caratteristiche di una crema solare per il corpo

Pelle dorata, ma anche protetta! La regola numero uno dell’estate: la tintarella è bella, ma dobbiamo ricordarci tenere la pelle a riparo dagli effetti dei raggi UVA e UVB.

Questo non vuol dire rinunciare all’abbronzatura, ma anzi, renderla più compatta e luminosa addosso a una pelle protetta, morbida e ben nutrita. In questo articolo troverai alcune informazioni utili sull’importanza dell’utilizzo di una buona crema solare e qualche consiglio per scoprire quale scegliere.

Buona lettura e buona abbronzatura!

Creme solari: perché sono fondamentali per la nostra abbronzatura

È risaputo che il sole è spesso considerato sinonimo di felicità, aumentando i livelli di serotonina all’interno del nostro corpo e spesso sdraiarsi sotto il sole per un po’ di tempo si rivela davvero piacevole, per poi avere un’abbronzatura niente male.

Dobbiamo ricordarci però degli effetti negativi che i raggi UVA e UVB recano alla nostra pelle: invisibili all’occhio umano, sono in grado di penetrare fino agli strati interni della pelle con effetti e risultati non proprio benefici. Oltre a causare possibili “scottature” cutanee, con il tempo vanno a danneggiare il collagene e l’elastina, facilitando perciò i processi di invecchiamento cutaneo e la formazione di rughe; con il tempo poi, possono danneggiarsi anche le cellule causando malattie più gravi.

Per questo motivo è bene accompagnare un’esposizione al sole non eccessiva con l’applicazione di un’efficace crema solare per il viso e per il corpo; la sua efficacia protettiva è testimoniata dall’indice SPF (Sun Protection Factor).

Quale tipologia di crema solare scegliere

Prima di proseguire, segnaliamo alcuni elementi fondamentali per la scelta della crema solare

L’indice di protezione

L’SPF è un importante indice per scegliere la tipologia di crema solare più adatta all’esposizione del nostro corpo ai raggi solari. Lo troverete facilmente indicato nella confezione del prodotto.

Ogni pelle può scegliere il suo tipo di prodotto tra: latte solare, gel, spray e così via. Per il viso e le pelli più delicate (come quelle dei bambini, a cui è riservato il loro prodotto specifico) si consigliano creme con un SPF 50, vale soprattutto per il primo sole.

Una volta che la pelle ha già qualche tono di abbronzatura potrete procedere con una crema corpo con un SPF 30 (medio-alta).

Quanta è l’esposizione ai raggi solari

Nella calda estate è davvero facile essere esposti ai raggi solari. Chiaramente la crema solare va usata quando ci mettiamo a prendere il sole, ma ricordate che il sole “picchia” anche quando non siamo sdraiati sul lettino o sulla sdraio; spesso fare delle attività all’aperto di giorno, o comunque all’aria aperta prevede un’esposizione ai raggi solari; pertanto, sarà bene proteggersi allo stesso modo.

A quale parte del corpo va applicata la crema

C’è differenza tra crema solare, latte o spray per il corpo e per il viso: i prodotti varieranno la loro composizione in base alle esigenze della pelle, sia quelli del viso sia quelli del corpo.

Quale texture scegliere

Sono disponibili tantissimi prodotti di protezione solare, in svariate texture per ogni tipo di pelle: non avete più scuse per far finta di niente.

Niente più pelle unta! Smentiamo la voce che la crema solare “unge” come facevano un tempo i primi prototipi. Adesso esistono varie alternative che facilitano l’assorbimento del prodotto e lo lasciano agire in profondità, per una protezione fino a livello cellulare.