Quali shorts per l’estate? Gli stili della moda donna e come indossarli

Presto o tardi arriva il loro momento, non c’è scampo. Con le temperature sempre più calde, al mare come in città viene voglia di indossarli. Sono comodi, freschi e sanno di estate. Di cosa stiamo parlando? Degli shorts, ovvio, uno dei capi estivi per eccellenza! I runner hanno già iniziato a usarli da un po’, ma non sono gli unici estimatori. Non solo complemento per chi fa sport, dunque, piuttosto oggetto del desiderio per chi ha voglia di stare comodo, sentirsi libero e, perché no, muovere agevolmente le gambe, per non dire mostrarle…

E la moda? Cosa ne pensa di questa voglia di libertà? La moda approva e si diverte a sperimentare con vari stili e tendenze. Bando alle ciance, allora, scopriamo le novità di quest’anno!

I want to break free

Dice una bella canzone dei Queen. I pantaloncini donna esprimono proprio questo, hanno una loro personalissima nota rock. Cosa è rock quest’anno? Per esempio la vita alta. Presa in prestito dai pantaloncini da uomo, riflette una tendenza gender fluid e si applica a modelli con lunghezze e caratteristiche diverse (eleganti, sportivi, fantasia).

Parliamo invece della lunghezza. La moda di quest’anno li vuole extra mini, i cosiddetti hot pants, cortissimi e aderenti. Sono di tendenza anche all’altezza del ginocchio, preferibilmente in nuances pastello, in altre parole i bermuda.

E la via di mezzo? C’è in tessuti e materiali diversi. Sono i pantaloncini modello classico, con i colori e le fantasie di tendenza per questa stagione: fiori, pois, jeans e, per quanto riguarda le tonalità, sono da ricercare i toni pastello e fluo, sempre in abbinamento a uno stile monocolore e classico.

Ok, ma come li porto?

Ora che abbiamo individuato le tipologie di pantaloncini in voga quest’anno, cerchiamo di capire come indossarli. Partiamo dai bermuda. Oltre a essere all’altezza del ginocchio si caratterizzano per essere non troppo aderenti al corpo (non sono un leggins corto, per intenderci!), possono essere più o meno larghi. La moda li vuole monocolore o a stampa. Entrambi si possono abbinare a una t-shirt basica, la più modaiola quest’anno è bianca e, volendo, a una giacca abbinata; quale miglior look da ufficio? Ah, i materiali più gettonati sono il cotone e il lino!

Con i pantaloncini classici potrete invece abbinare qualsiasi t-shirt vi piace, con un occhio speciale alle scarpe. Quest’anno gli stilisti amano i sandali tecnici, i sandali bassi in cuoio e le ballerine friulane, vera novità di tendenza, già viste anche per i look invernali (perfette in smart working).

E gli hot pants? Questi pantaloni, che lasciano poco all’immaginazione, possono diventare eleganti con pochi tocchi. Per esempio con un maxi blazer coordinato. Questo perché anche i mini pantaloncini quest’anno sono pensati con estrema ricerca dei materiali, come la seta, e richiamano il completo già visto coi bermuda.

La soluzione di richiamare sopra e sotto, spezzando con una t shirt basica è la più apprezzata dagli stilisti, qualsiasi sia la lunghezza del pantaloncino.

Avete voglia d’estate e di libertà? Pantaloncino!