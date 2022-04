Pelle disidratata: una condizione da non sottovalutare

La disidratazione della pelle è una condizione che non dovrebbe mai essere sottovalutata e che non va confusa con la secchezza cutanea, che è una cosa ben diversa. Quando infatti si parla di pelle disidratata non si fa riferimento ad un problema esclusivamente estetico, ma ad una condizione di sofferenza dell’epidermide. In sostanza dunque, non è mai normale avere la pelle disidratata ma è piuttosto il segno di un qualcosa che non va e di un disturbo che deve essere risolto. Vediamo allora nel dettaglio quali sono le possibili cause di tale condizione, come riconoscere un problema di disidratazione della pelle e in che modo porvi rimedio.

Pelle disidratata: cause e fattori di rischio

Se la pelle è disidratata è molto probabile che vi sia un danno nella barriera esterna dell’epidermide, che non è più in grado di svolgere le sue funzioni e dunque di trattenere l’umidità necessaria. Le cause possono essere legate a molteplici fattori: vediamo i più diffusi.

Utilizzo di prodotti aggressivi per la cura della pelle

Tra i maggiori responsabili dei danni alla barriera cutanea e dunque della disidratazione della pelle troviamo i prodotti di bellezza. Sembra un controsenso, eppure è proprio così perché al giorno d’oggi in commercio si trovano creme e unguenti contenenti sostanze chimiche estremamente aggressive, che con il passare del tempo vanno a eliminare la barriera protettiva della pelle. Questa rimane dunque più esposta ai fattori ambientali come vento, sole, freddo e via dicendo, che contribuiscono a far evaporare l’umidità rendendola disidratata.

Invecchiamento

Un altro responsabile della disidratazione della pelle è l’invecchiamento. Con l’avanzare dell’età infatti avvengono diversi cambiamenti, che riguardano anche l’epidermide. Le ghiandole sebacee sono meno efficienti, la capacità della pelle di rigenerarsi viene meno e dunque la barriera epidermica non svolge più la propria funzione al meglio.

Disidratazione cutanea: come riconoscerla

Un problema di disidratazione della pelle si riconosce con una certa facilità: i sintomi sono infatti piuttosto evidenti. Una cute poco idratata si può presentare innanzitutto più rugosa, in quanto la pelle troppo asciutta perde inevitabilmente di elasticità e tono. Possono inoltre comparire dei sintomi poco piacevoli se non addirittura fastidiosi, come la sensazione di prurito frequente e l’ipersensibilità della cute. Tutti questi sono campanelli d’allarme che non andrebbero mai sottovalutati, in quanto permettono di capire che la propria pelle ha un problema e necessita di un trattamento adeguato.

Pelle disidratata: come risolvere il problema

In che modo risolvere il problema della disidratazione cutanea? Fortunatamente, nella stragrande maggioranza dei casi è sufficiente utilizzare dei prodotti per la cura della pelle di qualità, che siano naturalmente indicati per la problematica in questione e che permettano di idratare in profondità la pelle. Lierac è tra i marchi più consigliati in tal senso, in quanto propone diverse linee di prodotti per la cura della pelle, delicati e privi di sostanze chimiche potenzialmente dannose, che consentono di ricostruire la barriera cutanea danneggiata.

Utilizzando i giusti prodotti per la propria skincare è possibile risolvere il problema in breve tempo e restituire alla pelle la giusta idratazione, facendola apparire più luminosa, giovane e sana.