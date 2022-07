Montascale per disabili e anziani: dispositivi per il supporto alla disabilità motoria

Il montascale è un ausilio volto all’abbattimento delle barriere architettoniche, vale a dire impedimenti – come una scala o una rampa – che si rivelano essere insormontabili per soggetti disabili e persone che presentano delle difficoltà di tipo motorio. Questi dispositivi offrono una soluzione adatta e immediata a chi deve fronteggiare ogni giorno le difficoltà che derivano da una mobilità limitata.

Per esempio, molte persone anziane riscontrano serie difficoltà a salire le scale. Dato che i muscoli perdono spesso di forza e le articolazioni si irrigidiscono nel corso degli anni, salire e scendere le scale diviene più gravoso. Ciò costituisce un fastidio notevole, influendo negativamente sui movimenti eseguiti in casa.

I montascale a piattaforme sono una soluzione davvero indicata anche per chi presenta delle difficoltà derivanti da vertigini, artrosi, malattie reumatiche o da interventi chirurgici. In questi casi, le barriere architettoniche possono essere comodamente abbattute, permettendo al soggetto di percorrere le scale senza alcuna fatica.

Installazione e utilizzo del montascale

L’installazione della rotaia è a gradino; realizzata attraverso specifici supporti, garantisce sia stabilità che affidabilità lungo il percorso del montascale. È sufficiente azionare la leva di comando nella direzione desiderata per mettere in moto la poltroncina. Un pratico telecomando consente inoltre di muovere il montascale dove si desidera.

Un elemento importante del montascale è costituito dal meccanismo di alimentazione che funziona con batterie ricaricabili che devono rimanere costantemente allacciate alla rete elettrica, così da mantenersi sempre cariche. Le batterie devono essere pronte a fornire energia al montascale anche nei casi di blackout dell’abitazione.

I montascale presenti in commercio possono essere installati per mezzo di interventi davvero minimi, siano essi eseguiti dentro che fuori da un edificio. Oltre alla loro importante funzione, i montascale presentano un design raffinato e lineare, rivelandosi essere dei complementi gradevoli e non ingombranti nell’abitazione.

Un montascale può anche essere installato all’interno di un condominio. In questo caso, tuttavia, è necessario informare in precedenza i condomini all’interno di un’apposita assemblea condominiale.

Vorresti conoscere i diversi tipi di poltroncina e i fattori che incidono sul costo finale di un montascale? Puoi qui scoprire in media quanto costa un montascale. Attraverso questa risorsa esterna hai invece la possibilità di confrontare fra loro i montascale a pedana nei vari prezzi disponibili.