Montascale: che cos’è, tipologie e quanto costa

Il montascale è uno strumento molto utile volto a sollevare e trasportare le persone che hanno difficoltà a muoversi lungo le scale, come anziani e disabili. In certi casi, il montascale è indispensabile per percorrere quotidianamente le scale di casa o di un condominio, in particolare in presenza di disabilità fisiche.

Il montascale permette di abbattere le barriere architettoniche; in questo modo qualsiasi persona con disabilità fisiche può evitare di scendere e salire le scale rischiando di farsi male o stancandosi più del necessario.

A cosa serve il montascale

Il montascale è un impianto finalizzato a sollevare e trasportare le persone che hanno difficoltà a muoversi, in particolare a scendere e salire le scale. Questo impianto permette di spostarsi più agevolmente da un piano all’altro, senza ostacoli come il dislivello dei gradini.

Il montascale può essere installato ovunque, sia in abitazioni private che nei condomini, oppure nei locali commerciali che presentano delle scale. Esistono tante aziende che offrono servizi di installazione, è possibile trovare un’azienda montascale in Toscana, in Liguria o in qualsiasi regione vi troviate.

Esistono tanti modelli di montascale che si raggruppano in due macro categorie: i montascale fissi e quelli mobili:

Montascale fisso , sfrutta una guida fissa installata sulla scala. Si suddivide in montascale a poltroncina, a servoscala oppure a piattaforma.

, sfrutta una guida fissa installata sulla scala. Si suddivide in montascale a poltroncina, a servoscala oppure a piattaforma. Montascale mobile, si divide a sua volta in montascale con cingoli o con ruote, sono guidati da una terza persona lungo la scala che accompagna l’individuo trasportato.

Quali sono le differenze tra un montascale a piattaforma e uno a poltroncina

Il montascale a poltroncina è dotato di una poltrona volta a trasportare la persona, mentre il montascale a piattaforma è strutturato con una pedana e consente il trasporto dell’intera carrozzina.

Il montascale a piattaforma è un impianto per il sollevamento di persone in carrozzina, caratterizzato da una pedana, una spalliera, una guida, un motore e dei comandi. La guida corre su tutta la scala e può essere dotata di una parte che funge da cremagliera oppure può apparire come un corrimano.

Un montascale a poltroncina è più adatto a chi ha dolori articolari e non riesce a salire e scendere tutti i giorni le scale, come nel caso delle persone anziane, oppure per chi ha subìto un infortunio. Ogni modello è caratterizzato da una poltroncina differente, che varia per dimensioni e struttura. Inoltre, ogni montascale è dotato di sistemi di sicurezza come cinture e meccanismi di bloccaggio in caso di ostruzione sul percorso.

Montascale mobile: le tipologie

Il montascale mobile si differenzia, a sua volta, in due tipologie: montascale mobile a cingoli e a ruote. Si tratta di ausili che non richiedono un’installazione e sono particolarmente adatti a chi ha difficoltà motorie parziali o temporanee.

Il montascale mobile a cingoli richiede una scala caratterizzata da un pianerottolo con misure idonee per permettere all’impianto di girare sulla rampa successiva. Il montascale mobile a ruote, invece, è possibile utilizzarlo anche all’esterno di un edificio oppure all’interno quando non è possibile usufruire di un montascale a cingoli. Questi, possono garantire anche la possibilità di utilizzare il montascale mobile, fissando la propria carrozzina all’ausilio.

Costo dei montascale

Il prezzo dei montascale varia a seconda del modello scelto e in base al metodo di installazione. Generalmente, il prezzo minimo di un montascale parte da 2.000 euro circa. Tuttavia, è possibile usufruire di agevolazioni fiscali per l’acquisto di strumenti legati all’abbattimento di barriere architettoniche.

Un montascale fisso ha un costo maggiore rispetto a un montascale mobile, a causa del costo di installazione da aggiungere al preventivo finale, che varia anche in base al numero dei piani di scale presenti all’interno dell’abitazione. Il costo minimo di installazione per un montascale fisso è di 3.000 euro.