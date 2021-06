L’alimentazione di Fido? Sana ed equilibrata grazie a mangimi adeguati

Un cane in salute è un cane felice. È bene che un padrone coscienzioso lo tenga a mente considerando tutte le necessità dell’animale, a partire dalle scelte in tema di alimentazione.

L’acquisto del cibo con cui nutrire il proprio cane deve essere la conseguenza di una riflessione attenta, e soprattutto del controllo accurato degli ingredienti. Il consiglio è quello di optare per l’acquisto di cibi davvero sani, non lasciandosi tentare da quel che piace a Fido, che non sempre si rivela adatto al suo benessere.

Alcuni alimenti, è importante rammentarlo, possono essere estremamente dannosi anche se il vostro amico dimostra di apprezzarli. Parliamo di vivande quali il cioccolato, il gelato, lo zucchero e i dolciumi in genere, gli snack salati e le noci, e poi ancora cibi grassi, fritti o conditi, solo per citare i più sconsigliati.

I primi segnali di un’alimentazione scorretta risultano evidenti perché coinvolgono direttamente il manto dell’animale. Nel caso commettiate errori nell’alimentare il cane il suo pelo perde la naturale lucentezza, il peso aumenta e possono insorgere problemi cardiaci, diabete e difficoltà intestinali.

Affidiamoci ai migliori mangimi, fra alimenti umidi e secchi: scegliamoli con criterio

I nostri amici a quattro zampe hanno come noi bisogno di assumere vitamine e minerali, proteine, carboidrati e grassi buoni. Devono seguire uno stile di vita sano, non mangiare troppo e fare molto movimento per non eccedere nel peso.

Una dieta sbagliata, e soprattutto sbilanciata, può limitare le aspettative di vita del vostro cane, e procurare tutta una serie di problemi ai denti, infezioni e anche alito cattivo. Nella scelta dell’alimentazione si possono valutare mangimi secchi, umidi o semi-umidi.

Le potenzialità dei mangimi secchi

Il mangime secco, di cui le crocchette per cani rappresentano l’eccellenza, contengono una quantità di umidità pari all’8%-12%, soluzione ottimale per garantire un’alimentazione equilibrata. In commercio infatti si possono trovare crocchette per cani di tutte le tipologie, per cuccioli e cani adulti.

Le crocchette sono la soluzione più accreditata proprio per l’ampia varietà di ingredienti che contengono. Esistono infatti crocchette per ogni età, taglia e razza. Le crocchette migliori devono contenere proteine, da carni e derivati per mantenere un buon tono muscolare, carboidrati per fornire con immediatezza la giusta energia grazie alla presenza di frutta, legumi, patate e altro. Non possono mancare i grassi, di origine animale e vegetale, per una fonte di energia a lungo termine. E infine i minerali e le vitamine per garantire all’animale un ottimo stato di salute.

Quando puntare sull’alimentazione umida

Gli alimenti umidi contengono una percentuale di acqua pari al 75%-80%. Si tratta di soluzioni altamente appetibili, che possono generare nell’animale un elevato desiderio di nutrirsi inducendo al sovrappeso, se non dosate con attenzione. È fondamentale quindi calibrare le quantità ed evitare di alimentare soggetti troppo sedentari.

L’alimentazione umida è la soluzione adeguata per i cani anziani, che hanno problemi di masticazione, di deglutizione, oppure risultano inappetenti. I mangimi umidi vantano un mix di ingredienti bilanciati fra cui spiccano carne o pesce e verdure.

La componente umida di questi cibi consente di sopperire a una scarsa integrazione di liquidi, laddove il cane dovesse bere poco.

È bene non esagerare con i mangimi umidi perché generano placca e tartaro, quindi è importante bilanciare con porzioni di secco, che grazie alla consistenza ripuliscono meccanicamente la superficie dei denti e delle gengive, mantenendo entrambi perfettamente puliti.

Le soluzioni semi-umide, novità nel settore del pet food

I mangimi semi-umidi sono ideali per elevare il grado di appetibilità delle crocchette, senza essere troppo nutrienti e garantendo un buon livello di umidità. Inoltre i cibi semi-umidi sono la soluzione perfetta per garantire un buon percorso digestivo al vostro cane.