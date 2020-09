Il COVID-19 porterà molti neocinici a fare coming out?

Nella seconda fase della pandemia (da maggio 2020 in poi) è diventato sempre più evidente che il COVID-19, in presenza di un buon stile di vita, per una persona sana, è poco più di un’influenza (Albanesi, febbraio 2020) e che i tanti morti sono da imputare a carenze sanitarie o politiche. Non a caso, a fine agosto ci sono gli stessi positivi che il 10 marzo in piena emergenza. Eppure, nessuna emergenza sanitaria, con le terapie intensive a livelli minimi, ricoverati poche centinaia in tutta Italia, con circa il 2-5% dei morti della fase critica. Certo si fanno più tamponi, i contagiati di allora erano molti, molti di più (come è lecito pensare), ma ciò vuol dire che le carenze sono state sanitarie (i medici di base e gli ospedali a dicembre 2019-gennaio/febbraio 2020 non erano riusciti a capire che molte polmoniti erano dovute allo stesso virus che imperversava in Cina) o politiche e che il povero virus non è il massacratore che i media per fare audience hanno continuato a dipingere.

Ancora oggi ci sono molti terrorizzati, perché una buona parte della popolazione è ipocondriaca (vedasi le tante persone che passano la vita a disinfettare la casa anche in epoca pre-COVID-19 senza saper elencare una sola malattia che i “germi” potrebbero apportare e senza sapere che nel nostro corpo esistono abitualmente germi “mortali” che vengono ben gestiti semplicemente perché l’organismo ha un buon sistema immunitario) e un’altra buona percentuale subisce la fallacia ab auctoritate (l’ha detto la televisione, l’ha detto l’esperto, l’ho letto sul giornale), senza un minimo spirito critico.

Ci sono poi sempre i patosensibili che darebbero la vita per salvare un proprio simile semplicemente per non sentirsi “egoisti” e perché la loro autostima si basa sul buonismo.

Mah… c’è una gran fetta della popolazione che si è accorta dell’assurdità di tutte le restrizioni che il COVID-19 ha portato: va bene la mascherina (beh, in Svezia chi la portava era considerato un untore e, si sa, la situazione svedese, nonostante tutte le cassandre italiane che vorrebbero dipingere gli altri Paesi come un disastro totale, non ha avuto certo i problemi italiani), ma la buffonata del distanziamento sociale, del non uscire di casa o dal comune senza che questo fosse zona rossa ecc.? Di questo insieme di persone molte (senza nemmeno averne piena coscienza) sono neocinici, ma, condizionati dal politicamente corretto di una società che non fa altro che parlare di solidarietà (per chi non si conosce nemmeno e che ti dipinge come un mostro se ami di più il tuo cane che un bambino africano), di altruismo , di dovere sociale di salvare i più fragili (la cui maggior parte è diventata fragile per scelte di vita sbagliate che hanno rovinato la loro salute), non hanno mai avuto il coraggio di fare coming out. Come molti omosessuali, essi ritengono che la loro condizione sia comunque riprovevole o comunque male accettata nella società e sono sempre stati zitti.

Ma il COVID-19 ha dato loro uno scossone: me ne frego del virus, io voglio vivere la mia vita: vado in spiaggia, esco alla sera, vado in vacanza, partecipo alla movida. Faccio un coming out implicito. Giusto? Sbagliato? Ai posteri l’ardua sentenza, ma comunque appare comico che politici e scienziati non tengano conto che essere neocinici non è un delitto, è essere onesti umani che non mentono a sé stessi.