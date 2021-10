Il benessere nei dettagli: alla scoperta del topper per il materasso

Può sembrare un dettaglio, un qualcosa in più di cui si può anche, volendo, fare a meno. Ma in realtà è un prodotto ancora troppo spesso sottovalutato in grado di fare invece la differenza. Parliamo del topper! Un “accessorio” che solo i migliori materassi propongono.

Che cos’è il topper?

Il topper è sostanzialmente un materassino imbottito di spessore variabile che si posiziona sopra alla superficie del materasso (fra questo e il coprimaterasso) per incrementarne il comfort. Lo spessore del prodotto consente un riposo ancora migliore, completando il lavoro che già un buon materasso dovrebbe fare anche da solo.

Il topper è sostanzialmente un materassino imbottito di spessore variabile che si posiziona sopra alla superficie del materasso (fra questo e il coprimaterasso) per incrementarne il comfort. Quando si acquista un materasso di alta qualità, il topper viene praticamente sempre contemplato ed incluso negli articoli. È per questo che il tutto si completa anche con dei comodi sistemi di fissaggio al materasso stesso. Di solito il topper possiede una copertura fatta con materiali traspiranti e durevoli per garantire il buon sonno e la lunga vita del prodotto. Di solito parliamo di cotone e lino o anche, per i più esigenti, di una composizione con cashmere e seta.

Con il topper si può dormire meglio

Il topper, morbido e avvolgente, non fa che aumentare l’accoglienza e la morbidezza di un buon materasso. Il comfort raggiunge un livello altissimo, con un vantaggio che ripaga in qualità di sonno, che sappiamo oggi bene quanto è importante. Di tale morbidezza beneficia soprattutto la schiena, anche se non viene a mancare il sostegno dalla parte sottostante dato dal materasso. Il peso si distribuisce in modo equo favorendo il giusto allineamento della colonna. Questo ovviamente se anche il materasso e il cuscino utilizzati hanno un elevato livello dal punto di vista qualitativo.

Va ricordato che dormire bene è fondamentale per il benessere della persona, quindi, prodotti di questo tipo vanno sicuramente sempre acquistati di qualità da rivenditori specializzati.

Lunga vita al tuo materasso!

Un altro vantaggio garantito dall’utilizzo del topper si ha anche per quanto concerne l’umidità: esso, infatti, è traspirante e in grado di espellere l’umidità in eccesso. Non solo si dorme in una situazione di maggior agio, ma si evita così anche che tale umidità possa penetrare nel materasso sottostante compromettendone con il tempo la qualità ottimale. Quest’ultimo, con una maggiore copertura, sarà ovviamente maggiormente protetto su tutta la linea, anche in caso di macchie. In caso d’incidenti sarà infatti possibile lavare solo il topper, molto più gestibile sicuramente rispetto al materasso.

A questo proposito con il topper, facilmente staccabile e trasportabile, si potrà anche portare con sé il proprio abituale comfort domestico in viaggio, assicurandosi il dolce sonno di tutti i giorni anche in vacanza quando, si sa, una delle cose che manca di più è il proprio letto. Molte volte, peraltro, proprio nelle strutture ricettive i letti matrimoniali sono costituiti da due singoli affiancati: con il topper si potrà evitare di avvertire la presenza della fessura fra i due.

I topper rinfrescanti per il materasso

Per rendere ancora più completa la nostra analisi e il nostro studio sui topper per il materasso, vogliamo anche segnalare che esistono in commercio alcune varianti espressamente dedicate a chi, in special modo durante l’estate, patisce molto il caldo e l’afa notturna. Si tratta di topper realizzati in materiali innovativi ed all’avanguardia, assolutamente di nuova concezione, che sono in grado di offrire una efficace attività di termoregolazione durante il sonno.

Molto spesso il materiale utilizzato per il topper viene infuso con delle speciali particelle, anzi delle capsule, contenenti un gel in grado di assorbire il calore in eccesso senza rilasciarlo, mantenendo così la superficie del materasso sempre fresca e confortevole.

Anche in questi casi parliamo di articoli progettati per ancorarsi perfettamente al materasso con degli appositi ganci elastici che ne evitano lo spostamento con i movimenti notturni.