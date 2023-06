Ferie 2023: stoppare la routine è necessario per il nostro benessere

Non possiamo lamentarci: siamo solo a metà anno ma il 2023 ci ha già regalato diverse occasioni di ponti lunghi per poter staccare la spina, eppure con l’innalzare delle temperature la stanchezza si fa sentire ed ecco che le persone oltre a correre ai ripari prenotando le vacanze estive, cercano occasioni di fuga anche nel weekend… il tutto tenendo sotto controllo il budget. Ma è davvero possibile? E soprattutto… qual è la tipologia di vacanza consigliata per poter ricaricare le batterie? C’è un trend di cui tutti parlano: la vacanza benessere, conosciuta anche come vacanza wellness. In Italia, ma non solo, sono tantissime le strutture che offrono questi servizi.

Vacanza wellness: sai cos’è?

Una vacanza wellness è un tipo di viaggio che si concentra sul benessere e sul miglioramento della salute fisica e mentale; si differenzia dalle tradizionali vacanze a tutto relax, poiché mette al centro l’equilibrio tra mente, corpo e spirito. Massaggi, trattamenti spa, meditazione, yoga o semplicemente il tempo libero per rilassarsi e staccare dalla routine quotidiana sono solo alcuni degli elementi che la contraddistinguono.

Oltre ad aver accesso a angoli wellness, spa o terme, presso offrono diverse opportunità per l’attività fisica, come pilates, escursioni, nuoto, ciclismo, passeggiate o allenamenti in palestra. Le strutture solitamente offrono pasti salutari, equilibrati e a base di ingredienti freschi e nutrienti andando a favorire un migliore benessere a 360 gradi.

Ferie 2023: come risparmiare sulla tua vacanza benessere

Chiaramente il Coupon non è l’unico modo per risparmiare: ti consigliamo di cercare di prenotare in anticipo, così da avere più opportunità di trovare promozioni convenienti e di provare ad essere elastico sia per quanto riguarda la località, sia per quanto riguarda le date.

Un altro modo per poter tenere sotto controllo i costi è quello di scegliere pacchetti all inclusive; in questo modo anche i pasti e gli extra saranno compresi e non avrai brutte sorprese che potrebbero rovinare gli effetti benefici della vacanza al momento del check out. Insomma, con pochi trucchi potresti organizzare la tua vacanza a tutto relax senza nemmeno spendere una fortuna.

Perché scegliere una vacanza incentrata sul benessere

I benefici di una vacanza wellness sono numerosi ma vogliamo racchiudere i più importanti così: