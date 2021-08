Depressione nel cane: cause, sintomi e rimedi

La depressione è un disturbo dell’umore decisamente diffuso, che però non colpisce solamente le persone. Si tratta infatti di una malattia che viene diagnosticata sempre più di frequente anche negli animali domestici e in modo particolare nel cane e che può comprometterne la salute, specialmente se non viene trattata con una certa tempestività. Scopriamo allora insieme quali sono le cause della depressione nel cane, come riconoscerla e cosa fare se ci si accorge che il proprio amico a 4 zampe è affetto da questo disturbo.

Depressione nel cane: le possibili cause

La depressione è un disturbo dell’umore piuttosto insidioso, che nel cane può essere causato da differenti fattori ma che solitamente si manifesta in seguito ad un cambiamento della routine. Spesso e volentieri, Fido sviluppa tale malattia quando si sente trascurato, messo da parte, amato meno di prima. Può capitare con l’arrivo di un nuovo animale domestico in casa, con la nascita di un bebè che convoglia tutte le attenzioni su di sé, ma anche in seguito ad un trasferimento ad esempio.

Nel periodo estivo è frequente che i cani vadano incontro a depressione perché vengono abbandonati oppure lasciati in pensioni che non riservano loro le giuste attenzioni. Le cause dunque possono essere svariate, ma in tutti i casi l’animale si trova in una situazione nuova, che a lui suscita disagio. Non solo: alcune razze possono andare incontro a depressione perché soffrono in modo particolare la solitudine e vengono lasciate sole in casa per tutto il giorno.

Come riconoscere il cane depresso

In che modo si manifesta la depressione? I sintomi possono essere anche in questo caso parecchi, ma in linea generale è difficile non accorgersi che il proprio amico a 4 zampe è depresso perché il suo comportamento è decisamente differente rispetto al solito. Un primo segnale da non sottovalutare è l’inappetenza: il cane non mangia o mangia pochissimo. Può inoltre capitare che rifiuti le coccole o addirittura che manifesti una certa aggressività nei confronti del padrone ma anche delle persone che gli sono intorno.

In tutti questi casi, conviene portare il proprio amico a 4 zampe dal veterinario perché potrebbe soffrire di depressione e si tratta di un disturbo che necessita spesso di cure e trattamenti specifici.

Come comportarsi se il proprio cane è depresso

Se il proprio cane è depresso, la prima cosa che conviene fare è rivolgersi al veterinario in modo che valuti la gravità del disturbo ed eventualmente prescriva una terapia farmacologica specifica. Non è sempre necessario somministrare medicinali al cane, ma in alcuni casi possono rivelarsi di grande aiuto.

Una volta accertato che il proprio amico a 4 zampe soffre di depressione, bisogna cercare di risalire alle cause scatenanti tale disturbo in modo da eliminarle ed evitare che il problema si ripresenti anche in futuro. Chi è tutto il giorno fuori casa per lavoro dovrebbe affidarsi ad un dog sitter che si occupi di portare a passeggiare il cane e intrattenerlo per qualche ora. Su Holidog si trovano tanti professionisti disponibili nelle varie città ed è sicuramente il punto di partenza per evitare che il proprio amico a 4 zampe soffra.