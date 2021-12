Come viaggiare senza stress in periodi di incertezza

Viaggiare è un’esperienza che arricchisce, e per molti italiani è una delle attività più amate e popolari. Ci permette di volgere lo sguardo verso altre culture e apprezzarne la diversità, oppure di perderci nella bellezza di un paesaggio o dell’architettura locale. Ci aiuta a uscire dalla routine quotidiana per espandere i nostri orizzonti e imparare qualcosa di nuovo. In altre parole, per tanti è un momento di crescita personale e una fonte di benessere fisico e mentale. Negli ultimi due anni le circostanze hanno però impedito a tanti di mettersi in viaggio, tra restrizioni, timori del contagio e regolamenti che variano da nazione a nazione. Vediamo allora alcuni consigli per spostarsi in tutta tranquillità e senza stress, per chi proprio non può più resistere alla voglia di viaggiare.

Riscoprire le mete più vicine

Pur vivendo in quello che a ragione è conosciuto come “Bel Paese”, quando viaggiamo puntiamo spesso a mete lontane ed esotiche, come se oltre il confine tutto diventasse magicamente più bello. Questo periodo di incertezza può però essere un’occasione per riscoprire le meraviglie più vicine, lasciandoci affascinare da borghi medievali, paesaggi stupendi e sapori unici, che tutto il mondo ci invidia.

Per ridurre i rischi, lo stress e regalarsi comunque una pausa dagli impegni si può optare per una gita fuori porta senza pernottamento. Non c’è regione in Italia che non abbia dei gioielli nascosti tutti da scoprire: basta preparare un pranzo al sacco e mettersi in macchina. Le mete meno conosciute hanno inoltre il vantaggio di attirare un minor numero di turisti, così da potersi godere l’esperienza in tranquillità ed evitare assembramenti indesiderati. Meglio ancora se si tratta di parchi o attrazioni all’aria aperta, come il suggestivo Parco dei Mostri di Bomarzo nel Lazio, oppure il Lago di Resia, con campanile che emerge dalle acque, in Alto-Adige.

Un’altra idea per restare lontani dalle folle è recarsi in una meta turistica popolare, ma fuori stagione. Per esempio, i traghetti Isola d’Elba permettono di raggiungere tutto l’anno la splendida isola toscana, che in inverno non perde il suo fascino. Magari si dovrà rinunciare al bagno in mare, ma fortezze, musei e attività all’aria aperta per amanti della natura non lasceranno delusi.

Preparativi extra per viaggiare senza stress

Nel prepararsi per un viaggio o un’escursione, è consigliabile prenotare trasporti e alloggio con formule flessibili. Anche rimanendo in Italia, infatti, si corre il rischio di perdere una bella somma di denaro nello sfortunato caso di imprevisti all’ultimo minuto. Meglio assicurarsi allora che biglietti e stanze d’albergo siano rimborsabili, o almeno si possano riprenotare per una data diversa in caso di problemi.

In un contesto incerto è importante rimanere aggiornati per far sì che il viaggio sia sereno e, per quanto possibile, senza imprevisti. In prossimità della partenza è bene quindi controllare la situazione nella città o regione di destinazione, per verificare un eventuale passaggio in zona gialla, arancione o rossa, adeguandosi alle regole in vigore. È anche utile consultare i siti relativi alla mobilità per accertarsi delle condizioni in cui si viaggerà, dei documenti richiesti e di possibili modifiche dell’ultimo momento.

Nel fare la valigia, non vanno dimenticati i dispositivi di protezione individuali come mascherine, igienizzanti per mani e salviette disinfettanti per tutta la famiglia. In generale, in una situazione incerta come quella attuale, è meglio dedicare un po’ di tempo extra ai preparativi, così da non dimenticare nulla per la fretta. In caso di controlli, è bene anche arrivare in anticipo in stazione, porto o aeroporto se si decide di utilizzare un mezzo di trasporto diverso dalla macchina.

Forse dovremo rinunciare ai viaggi esotici ancora per un po’, ma non per questo ci dobbiamo togliere il piacere di scoprire luoghi nuovi e affascinanti. Ritrovare la bellezza a due passi da casa può essere un modo per fare esperienze inedite e indimenticabili, nonostante le incertezze attuali.