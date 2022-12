Come valorizzare la zona living con una poltrona Chesterfield

La poltrona Chesterfield rappresenta un’icona senza tempo simbolo di eleganza british e classicità, che è in grado di rendere unica la zona living nella quale viene collocata. Chi decide di acquistare una poltrona in stile Chesterfield sa che questa particolare tipologia di lavorazione fin dalla sua comparsa sul mercato (nel lontano 1700), è sinonimo di ricercatezza e comfort. Sebbene questo complemento sia spesso scelto dagli interior designer per ambienti di rappresentanza di alto livello, in realtà esso si adatta benissimo anche ad interni moderni. Tra le aziende italiane che si sono specializzate nella produzione di complementi d’arredo artigianali Chesterfield spicca la toscana VAMA Divani, che fin dal 1972 si occupa di creare divani, letti e poltrone di elevata qualità. Per esempio, queste poltrone Chesterfield sul sito di Vama vengono realizzate prestando particolare attenzione ai dettagli e utilizzando materiali di pregio.

Sullo shop online sono presenti diversi modelli e l’utente ha di fronte a sé due possibilità: optare per una poltrona già pronta oppure avvalersi del servizio su misura. Nel primo caso sul sito sono disponibili varie proposte in pronta consegna già ultimate per essere spedite, mentre, per quanto riguarda la personalizzazione, il cliente ha la facoltà di intervenire nella scelta di diversi elementi.

Poltrone Chesterfield: un classico senza tempo

Le poltrone Chesterfield sono un complemento d’arredo dal fascino elegante e ricercato, in grado di donare alla zona living un tocco di stile inglese decisamente raffinato. L’origine della lavorazione Chesterfield affonda le sue radici nel 1700 quando, nel Regno Unito, questo gusto si impose dapprima tra l’aristocrazia e infine nelle classi sociali borghesi. Sebbene questo stile esista da svariati decenni, continua a rimanere una scelta molto attuale e apprezzata anche dagli interior designer, i quali, oltre che negli ambienti più formali, la inseriscono anche in contesti urban dal sapore industriale decisamente di moda.

Gli imbottiti realizzati da Vama si distinguono per l’alta qualità dei pellami scelti (tra i più pregiati al mondo) e per il rigore formale con il quale vengono prodotti: la pelle viene sapientemente lavorata da esperti artigiani i quali le conferiscono solidità, robustezza e una morbidezza uniche. Inoltre, la struttura in legno massello di abete e la tipica lavorazione capitonné con l’utilizzo dei bottoni metallici a chiudere l’imbottito, conferiscono alle poltrone un ottimo livello di comfort.

Come arredare il living con una poltrona Chesterfield

Sono diverse le soluzioni per chi intende arredare il proprio living inserendo una poltrona in stile Chesterfield tuttavia, sebbene questo complemento sia caratterizzato da una certa versatilità, non bisogna dimenticare di scegliere un elemento che, sia per quanto riguarda la forma, che le dimensioni e il colore, si abbini con il resto del mobilio già presente nella stanza. Sul sito di VAMA, ad esempio, sono disponibili numerosi modelli, dagli imbottiti molto classici, che si distinguono per le ampie dimensioni, a quelli di dimensioni un po’ più contenute perfette per gli ambienti più piccoli. Il modello di poltrona Chesterina, ad esempio, rientra proprio in questa categoria perché, pur presentando tutte le caratteristiche tipiche del Chesterfield, è stata pensata per potersi adattare anche a stanze meno ampie.

Chi dispone di interni particolari (perché particolarmente stretti), può scegliere di personalizzare i modelli secondo le sue esigenze. Si può infatti intervenire decidendo le misure della poltrona, il colore e la tipologia di pelle utilizzata, la sua finitura e il materiale. Gli imbottiti in velluto, ad esempio, rappresentano una scelta molto chic ma meno adatta a contesti formali, mentre le tinte neutre come il marrone o il bianco sono ideali per le poltrone che devono essere collocate in un ufficio.