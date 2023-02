Come scegliere il termosifone elettrico senza commettere errori

Il termosifone, o calorifero, è tra i sistemi di riscaldamento maggiormente utilizzati negli ambienti di medie dimensioni in Italia. In commercio ne esistono di diverse tipologie, che si differenziano per materiale di realizzazione, capacità di riscaldare la stanza, resistenza, interventi di manutenzione richiesti, ecc. Per tale ragione, trovare quello giusto potrebbe non essere facile, specie se non si ha molta dimestichezza con questi strumenti.

Tipologie di termosifoni

Come anticipato, esistono molti tipi di caloriferi pensati per ambienti differenti. Pertanto, riuscire a trovare qual è il miglior termosifone elettrico per la propria abitazione, in base al proprio budget e alle proprie necessità, potrebbe essere difficile.

Tra i più diffusi vi sono i radiatori elettrici, che producono calore attraverso il collegamento alla corrente, e gli scaldasalviette, che funzionano anch’essi con la corrente. Questi ultimi, sono delle strutture verticali con delle barre orizzontali che si posizionano in bagno per tenere in caldo asciugamani e accappatoi, tuttavia se sono abbastanza potenti possono riscaldare l’intero ambiente.

I termosifoni a colonna sono quelli più diffusi nelle abitazioni, e sono costituiti da diversi tubi posizionati in fila, da cui si propaga il calore.

Infine, è possibile citare i pannelli radianti, che si “nascondono” alla vista, grazie ad un tubo che va inserito nella parete oppure nei pavimenti.

Ai caloriferi alimentati mediante elettricità si contrappongono quelli collegati alla caldaia mediante tubi, che si riscaldano grazie al passaggio dell’acqua calda in tali tubi. A differenza dei radiatori elettrici, però, essi vanno spurgati di frequente attraverso la valvola termostatica.

Le caratteristiche da considerare

Dopo aver individuato il tipo di termosifone più confacente alle proprie esigenze, bisogna tenere in conto di altre caratteristiche dei caloriferi. Infatti, non è possibile comprendere qual è il più adatto alla propria abitazione senza valutare la capacità di generare calore, che dipende essenzialmente da tre fattori: