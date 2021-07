Come organizzare una vacanza a Cannes: consigli e suggerimenti

Cannes è una città della Costa Azzurra conosciuta principalmente per il Festival Internazionale del cinema, ma offre anche divertimento e svago per tutti. I suoi litorali sono caratterizzati da spiagge meravigliose e ristoranti in cui assaporare piatti tipici locali e per gli amanti della cultura ci sono, chiese ed edifici storici da visitare. Essendo molto vicina all’Italia è possibile partire anche solo per il weekend e riuscire a vedere gran parte dei luoghi di questa città. Per poterla visitare è preferibile organizzare preventivamente il viaggio, in modo da godersi in tutta tranquillità le proprie vacanze.

Come raggiungere Cannes con un jet privato

Uno dei mezzi di traporto più comuni per raggiungere Cannes è sicuramente l’aereo anche se l’aeroporto più vicino, quello di Nizza, dista 27 km dal centro. Per ovviare a questo problema è possibile scegliere un volo privato utilizzando lo scalo più vicino grazie allo scalo di Cannes Mandelieu, situato a soli 5 km dalla città. Quest’ultima soluzione risulta essere la più apprezzata dai turisti, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria legata al covid-19 perché consente di evitare assembramenti e non avere contatti con passeggeri che non appartengono al proprio gruppo.

Attraverso il portale ufficiale di Fast Private Jet, società leader nel settore dell’aviazione privata, è possibile consultare le tariffe e prenotare direttamente online. La sua esperienza pluriennale e la grande flotta di cui dispone gli permettono di studiare la soluzione migliore per qualsiasi tipo di viaggio, nel rispetto di tutte le normative di legge e con prezzi più che competitivi. Infatti si può facilmente osservare come i costi siano divenuti sempre più accessibili, grazie anche alla possibilità di dividere le spese per chi viaggia in piccoli gruppi.

Noleggiando un jet privato è possibile ottimizzare i tempi, in quanto vengono evitate tutte le lunghe file, a cui solitamente ci si trova a sottostare quando si sceglie di prendere voli di linea. La compagnia garantisce i giusti controlli e offre una flessibilità oraria che consente ai turisti di organizzare un trasporto in base alle proprie necessità.

Cosa visitare in questa città costiera

Cannes si trova tra le Alpi provenzali e il mar Mediterraneo, per questo il suo clima è caratterizzato da estati caldi, ma ventilate grazie alla presenza della leggera brezza marina, ed inverni temperati. Le sue coste sono caratterizzate da spiagge bellissime come, per esempio, quella di Juan-les-pins, interamente libera e quindi non a pagamento. Un altro lido molto apprezzato è quello di Paloma che offre un panorama da togliere il fiato, perché affaccia sulle Alpi Marittime creando un’atmosfera unica nel suo genere.

Quando si parla di Cannes spesso si fa riferimento al Festival del Cinema, in realtà questo è fortemente riduttivo, infatti la città offre molte possibilità in grado di accontentare diversi interessi. Tra i musei presenti, quello Marittimo permette di visionare una collezione di ceramiche antiche. Invece nel Museo e nella Torre de la Castre si può visitare un castello medievale, abitazione dei monaci di Lérins. La struttura è composta da differenti sale che contengono manufatti di tipo archeologico ed etnografico che provengono dall’Australia, dall’America e dall’Asia. Tra le chiese più apprezzate spiccano quella ortodossa di San Michele Arcangelo e la Notre Dame de Pins edificata negli anni Venti, in vari stili architettonici.

Particolarmente suggestivo è il Parco Giardino Résidence Champfleuri che viene considerato uno dei più belli in Francia grazie al mix internazionale di stili differenti che si possono trovare all’interno della villa. È composto da un patio in perfetto stile andaluso, un elegante giardino fiorentino e uno tipico giapponese, entrambi famosi per ospitare numerose specie botaniche.

Tutto questo permette di comprendere come a Cannes ci sia molto di più del solo Festival, rendendola meta ideale per tutti, anche per gli amanti della cultura che possono soddisfare la loro curiosità, visitando gli edifici storici di questa splendida città della costa francese.