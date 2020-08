Come curare la pelle del viso: consigli rapidi

Curare la pelle del viso è un’abitudine che andrebbe presa fin da giovani senza esser mai sottovalutata dato che mantenere nel tempo un aspetto sano è importante in primis per vedersi più belli, ma anche per dare della propria persona una buona prima impressione agli altri.

Vediamo allora come avere una cute luminosa, tonica e sana, a partire dallo stile di vita e dall’alimentazione, meglio se supportata da specifici preparati farmaceutici (per esempio dall’integratore per la pelle Lievito Sohn), passando per le beauty routine quotidiane e periodiche, fino ad arrivare alla questione trucco.

Ecco di seguito i nostri 3 rapidi consigli più in dettaglio.

1. Avere corrette abitudini alimentari

Per curare direttamente dall’interno la pelle del viso è opportuno:

seguire un’alimentazione sana povera di grassi e ricca di proteine, vitamine, sali minerali e acidi grassi omega 3 , mangiando frutta e verdura (soprattutto quelle verdi e arancioni che contengono molte vitamine, come gli spinaci, il cavolo, la bietola, i piselli, le arance, i kiwi, i mandarini, il mango, la zucca, le carote, le pesche, le patate dolci, ecc.), frutta secca e semi (come le mandorle e le noci), uova, cereali, legumi (soprattutto fagioli e lenticchie), salmone e frutti di mare;

, mangiando frutta e verdura (soprattutto quelle verdi e arancioni che contengono molte vitamine, come gli spinaci, il cavolo, la bietola, i piselli, le arance, i kiwi, i mandarini, il mango, la zucca, le carote, le pesche, le patate dolci, ecc.), frutta secca e semi (come le mandorle e le noci), uova, cereali, legumi (soprattutto fagioli e lenticchie), salmone e frutti di mare; assumere via orale specifici integratori per un apporto ancora maggiore di sostanze nutritive necessarie per la protezione della cute (come lo zinco e biotina);

per un apporto ancora maggiore di sostanze nutritive necessarie per la protezione della cute (come lo zinco e biotina); bere almeno due litri di acqua al giorno per mantenere alto il livello di idratazione dell’organismo;

per mantenere alto il livello di idratazione dell’organismo; svolgere costante attività fisica ;

; evitare l’effetto yo-yo , ossia dimagrire e ingrassare rapidamente per ovviare al cedimento della pelle;

, ossia dimagrire e ingrassare rapidamente per ovviare al cedimento della pelle; eliminare alcol e fumo, che rovinano la pelle ingiallendola, rendendola secca e meno elastica, provocando arrossamenti, gonfiori, inestetismi, macchie e rughe.

2. Seguire una beauty routine quotidiana e periodica

Anche mettere in atto una beauty routine, a seconda del trattamento, quotidiana e periodica è fondamentale per la salute cutanea. In questo caso, però bisogna conoscere bene la propria tipologia di pelle in ogni punto del viso e comperare prodotti specifici e di alta qualità (meglio spendere un po’ di più oggi che dover ricorrere domani a trattamenti ancora più costosi e più complessi).

Per quanto riguarda la beauty routine quotidiana, si consiglia ogni mattina, passo per passo, di:

lavarsi il viso con acqua fredda per aumentare l’ossigenazione, restringe i pori e ridurre velocemente i segni della stanchezza, rendendo la pelle più recettiva;

per aumentare l’ossigenazione, restringe i pori e ridurre velocemente i segni della stanchezza, rendendo la pelle più recettiva; applicare una crema/un siero idratante, rassodante e, a seconda delle esigenze individuali, anti-secchezza, anti-acne, anti-rughe, anti-macchie, anti UV o anti-smog;

e, a seconda delle esigenze individuali, anti-secchezza, anti-acne, anti-rughe, anti-macchie, anti UV o anti-smog; utilizzare un contorno occhi e un contorno labbra, da picchiettare con le dita nelle rispettive zone d’interesse così da attivare la circolazione e amplificare la loro particolare funzione di riempimento e distensione della pelle che andrà a ridurre i segni del tempo, le borse e le occhiaie.

Per quanto riguarda, invece, la beauty routine periodica si suggerisce di fare:

uno scrub (non troppo aggressivo) almeno una volta a settimana e meglio se alla sera , per esfoliare e rigenerare l’epidermide, asportando le cellule morte;

, per esfoliare e rigenerare l’epidermide, asportando le cellule morte; e una maschera una tantum per nutrire e purificare la pelle ancora più a fondo.

Va sottolineato, inoltre, che durante il risciacquo di questi ultimi due articoli è sempre buona norma non utilizzare l’acqua calda.

3. Attenzione al trucco!

La scelta di prodotti di alta qualità, naturalmente, vale anche per i trucchi. Migliori sono i cosmetici di tal tipo, minori di certo saranno i problemi cutanei. In particolare, meglio optare per quelli anallergici o ipoallergenici così da non rischiare danni alla pelle (anche seri e permanenti) dovuti ad alcune intolleranze.

Al fine di evitare rischi del genere bisogna tenere presente che, in commercio, sono disponibili prodotti formulati appositamente per rispondere alle esigenze di tutti: senza nichel, senza zinco o con specifiche componenti.

Solo una volta tenuto conto di questi fattori si può passare a pensare alle scelte meramente estetiche, legate ai gusti personali.

Terminata la giornata, infine, non rimane da far altro che ricordarsi di struccarsi il viso. E non importa se la stanchezza post-lavoro è tanta, se qualcuno vi ha fatto arrabbiare, o se, semplicemente, la pigrizia vuol prendere il sopravvento. Ci vuole davvero poco tempo quindi non ci sono scuse che tengano!

Basterà utilizzare appositi struccanti che puliscano a fondo la pelle senza seccarla e magari, a seguire, applicare anche una crema notte (sempre del genere che preferite) per completare l’opera.

Seguendo gli accorgimenti suddetti sicuramente i risultati saranno presto visibili e la pelle risulterà di gran lunga più vellutata, radiosa ed elastica, anche andando avanti con l’età.

Per essere, poi, certi di utilizzare i giusti prodotti a seconda del proprio PH si può sempre contattare un esperto del settore e prendere un appuntamento per una visita specialistica. Sicuramente ne uscirete con una maggiore consapevolezza e con ulteriori suggerimenti da seguire.