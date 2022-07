Come applicare il blush sul viso: i consigli degli esperti

Il blush, conosciuto anche come fard, è un cosmetico che non può proprio mancare nella trousse perché non serve solamente a donare all’incarnato un colorito più gradevole. Se utilizzato nel modo corretto, il blush si rivela uno straordinario alleato per rendere l’ovale più armonico, creando dei giochi di luci e ombre che nascondono le imperfezioni. Vediamo allora come applicare il blush viso nel modo giusto, in base alle proprie caratteristiche e ai consigli degli esperti.

Come applicare il blush sul viso ovale

Coloro che hanno il viso ovale si possono considerare piuttosto fortunate perché questa è una forma equilibrata, che non necessita di grandi accorgimenti. La caratteristica tipica del viso ovale sta nel fatto che la lunghezza è maggiore rispetto alla lunghezza e non vi sono tratti poco armoniosi dunque la stessa applicazione del blush è piuttosto semplice. Basta infatti stendere il prodotto sulle guance con un pennello apposito e sfumarlo verso le tempie.

Come applicare il blush sul viso rotondo

Qualche accorgimento in più deve essere adottato nel caso il proprio viso abbia una forma rotonda, poiché l’applicazione del blush deve essere effettuata con un obiettivo ben preciso: quello di farlo apparire più lungo e snello. Per ottenere tale effetto, bisogna partire dai lobi e scendere fino ad arrivare alla parte più sporgente delle guance. Così facendo, si crea un gioco di ombre che va ad alleggerire il contorno del viso rendendolo meno rotondo. Un altro trucco, per enfatizzare tale effetto, è quello di stendere una piccola quantità di blush anche sul mento stando però attente a non esagerare: non si deve vedere lo stacco in modo netto.

Come applicare il blush sul viso quadrato

Le donne che hanno il viso quadrato lo sanno molto bene: l’obiettivo, quando si applica il make up, deve essere quello di addolcire i lineamenti e smussare le spigolature che fanno apparire tutto il volto piuttosto rigido e duro. Come applicare però il blush nel modo corretto per ottenere tale risultato? In questo caso si può adottare una strategia, che è quella di sorridere. Così facendo, è possibile individuare con molta più facilità la parte della guancia che sporge maggiormente ed è proprio in questa zona che bisogna applicare una quantità superiore di blush.

Come applicare il blush sul viso molto lungo

Coloro che hanno il viso molto lungo devono cercare, proprio utilizzando il blush, di accorciarlo otticamente in modo da farlo apparire più equilibrato. Come applicare il fard in questi casi? Semplicissimo: è sufficiente stenderlo seguendo sempre dei movimenti orizzontali, partendo dal centro delle guance e sfumando il prodotto verso le estremità più esterne del viso. Il risultato è garantito.

Indipendentemente dalla forma del viso, è importante ricordare che il blush deve essere applicato utilizzando un pennello che sia adatto. Le sue dimensioni dipendono dall’effetto che si desidera ottenere: per un risultato più naturale è meglio optare per un pennello grande mentre per marcare maggiormente i lineamenti si può utilizzare un pennello più piccolo, che enfatizza maggiormente le linee del blush.