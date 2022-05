Come affrontare problemi di mobilità grazie a un montascale

Le ragioni che potrebbero spingerti a cercare un montascale sono diverse: da un infortunio che ti rende impossibile per un periodo di tempo limitato di muoverti tra un piano e l’altro della casa, alla semplice vecchiaia con i suoi acciacchi.

Qualunque sia la causa legata alla problematica di mobilità che devi affrontare, il montascale è sicuramente uno strumento in grado di cambiare drasticamente la tua qualità della vita.

Con questo articolo cercheremo di fare una panoramica a 360° di quelle che sono le caratteristiche tecniche di questo strumento. Ovviamente esistono vari modelli, ciascuno dei quali con un prezzo ovviamente differente.

Un montascale fa per te?

Prima di iniziare a cercare un montascale, vorrai essere sicuro che questa sia davvero una buona opzione per te. Oltre a soddisfare le tue esigenze di mobilità, devi essere consapevole dell’impatto che avrà sul tuo spazio vitale e dei costi coinvolti.

Se ti vuoi fare un’idea generale di quest’ultimo aspetto ti consigliamo di cercare su un qualsiasi motore di ricerca la parola chiave montascale prezzi; capirai immediatamente quali sono le diverse fasce di prezzo.

Ecco alcune delle principali domande che dovresti considerare:

Quali sono le mie esigenze di mobilità attuali e future?

Quali tipi di montascale sono disponibili?

La mia casa è adatta per un montascale?

Una volta che hai risposto a queste domande in modo positivo, puoi iniziare a valutare quale modello scegliere. Ovviamente se sei una persona di una certa età dovrai preferire un montascale per anziani, pensato appositamente per persone con molti anni sulle spalle. Al contrario, se devi solo affrontare un infortunio provvisorio magari puoi decidere di spendere un po’ meno.

Tipologie di montascale

Esistono tre tipologie di montascale, principalmente sulla base della struttura di casa tua: montascale dritti, montascale curvi e montascale per esterni.

Montascale dritti

Progettati per essere installati lungo scale rettilinee su binario rettilineo, sono i modelli più comuni.

Sono anche più semplici e convenienti rispetto ad altri tipi, grazie al loro design lineare. I montascale dritti sono dotati di binari e sedili retrattili, braccioli e poggiapiedi. Molti modelli sono dotati di una rotazione elettrica per facilitare la salita e la discesa dal montascale.

Montascale curvi

Le scale di casa, come è giusto che sia, sono disponibili in molte forme e dimensioni e talvolta un montascale dritto non è appropriato. Se hai una scala curva, un montascale curvo può fornirti l’accessibilità di cui hai bisogno per navigare le scale della tua casa.

Poiché i montascale curvi hanno sistemi di binari progettati per adattarsi alle curve delle scale, sono ottime opzioni per le case con pianerottoli tra i piani o quelle con scale a chiocciola.

I montascale curvi sono inoltre dotati di binari e sedili retrattili, braccioli e poggiapiedi, proprio come le loro controparti dritte. I montascale curvi hanno la capacità di fermarsi sui pianerottoli e possono anche essere dotati di opzioni di rotazione elettrica. Poiché i montascale curvi spesso richiedono sistemi personalizzati più complessi, possono essere più costosi dei montascale rettilinei.

Montascale per esterni

I montascale per interni non sono attrezzati per resistere al caldo, al freddo e alle precipitazioni provocate dalle condizioni meteorologiche, ma ciò non significa che non puoi avere un montascale all’aperto.

I montascale per esterni sono appositamente progettati per resistere alle intemperie e sono ottime opzioni per migliorare l’accessibilità all’esterno della tua casa.

I montascale per esterni possono essere dritti o curvi e sono generalmente utilizzati per accedere a portici, ponti, passi carrai o cortili. Proprio come i montascale per interni, i montascale per esterni sono dotati di sedili pieghevoli, poggiapiedi e braccioli, nonché opzioni di rotazione elettrica o la possibilità di fermarsi sui pianerottoli.

Sono inoltre dotati di funzionalità aggiuntive, come sistemi di blocco e chiave e coperture protettive, per garantire la sicurezza, migliorare la durata e prevenire l’esposizione diretta non necessaria agli elementi.