Cani di stazza grande e bambini in casa: come convivere?

Spesso i genitori con bimbi piccoli si chiedono se sia una buona idea far convivere i bambini con un cane di stazza grande. Dopo tutto, i cani di grossa taglia (come nel caso dei molossi, per rendere l’idea) possono incutere timore, per via delle loro dimensioni. In realtà spesso la pericolosità di questi cani non è altro che un falso mito: il segreto, al di là della taglia del cucciolo, è insegnare a entrambi (bimbo e cane) a rispettarsi a vicenda.

Insegnare ai bimbi come comportarsi

Innanzitutto, è importante insegnare ai bambini come comportarsi con il cane. Nello specifico, devono sempre rispettare i suoi spazi e i suoi momenti speciali, come il pasto o il riposino. In secondo luogo, rispetto vuol dire comprendere che il cane non è un giocattolo e che – trattandosi di un animale – potrebbe reagire d’istinto. Uno dei peggiori errori è non far capire subito ai bimbi che non devono tirargli la coda, le orecchie o le zampe. Il cane, per la paura, per il dolore o per autodifesa, potrebbe avere delle reazioni improvvise pericolose per il bimbo.

Imparare come si educano i cani

I cani devono essere addestrati, così da capire come devono comportarsi con i bimbi (e non solo). La presenza della famiglia – sia dei genitori che dei bambini – deve essere vista dal cane come una routine, con le sue regole da rispettare. Per riuscirci, si consiglia di iscriversi ad un corso per educatore cinofilo, così da acquisire tutte le competenze necessarie per gestire al meglio questa convivenza.

Mai lasciare soli i bimbi con il cane

Inoltre, è importante tenere d’occhio i bambini quando giocano con il cane. Non si deve permettere che diventino troppo violenti o eccitabili, perché questo potrebbe causare dei problemi, come detto poco sopra. La supervisione è fondamentale quando bambini e cani interagiscono, e non devono mai essere lasciati da soli, nemmeno per un secondo. I cani di grossa taglia, anche se giocherelloni, se si eccitano troppo potrebbero far del male al bimbo nel tentativo di giocare con lui.

Analizzare i comportamenti del cane

Naturalmente, è importante assicurarsi che il cane sia a suo agio con i bambini. Se sembra esitante o spaventato, potrebbe essere necessario prendere qualche precauzione finché non si abituerà alla novità. Magari si potrebbe tenere il cane in un’altra stanza quando i bambini giocano, o dargli da mangiare dei biscotti o altri snack, in modo che si abitui alla loro presenza tenendosi occupato.

Far stancare il cane e tenerlo in forma

Un cane stanco è un cane calmo, e sarà molto più facile per lui controllare le sue reazioni se non è pieno di energia. Per far stancare il cane, in realtà, non servono miracoli: basta portarlo a passeggio regolarmente e giocare con lui. Queste due attività dovrebbero comunque essere alla base di una qualsiasi convivenza, dato che il cucciolo ha bisogno di mantenersi in attività, per una questione di salute. Un cane frustrato, infine, potrebbe essere più irritabile e meno paziente con i bambini.