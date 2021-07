Assistenza ai disabili: come funziona e quali vantaggi offre il servizio di trasporto

Le normali attività quotidiane, come recarsi dal medico per una visita, fare la spesa o perfino andare in vacanza, possono rappresentare una vera e propria sfida per una persona disabile.

Nonostante alcuni progressi la mobilità delle persone con limitazioni fisiche rimane problematica, soprattutto nelle grandi città, dove è ancora oggi elevata la presenza di barriere architettoniche con una scarsa accessibilità dei luoghi pubblici e privati.

Per garantire la massima autonomia alle persone vulnerabili, è possibile affidarsi a un apposito servizio di assistenza, allo scopo di ricevere un supporto dedicato per gli spostamenti, assicurando la piena indipendenza e il diritto alla mobilità.

Oggi si possono trovare soluzioni efficienti, sicure e moderne, come per esempio questo servizio di trasporto disabile di UGO, con operatori in grado di offrire servizi affidabili realizzati da caregiver esperti, per ottenere un sostegno su misura capace di soddisfare le proprie esigenze.

Come funziona il servizio di caregiving per il trasporto dei disabili

I servizi di assistenza per le persone fragili di UGO sono disponibili in molte città italiane.

Basta prenotare online sul portale ufficiale il proprio operatore di fiducia per ricevere il supporto di un caregiver qualificato ricorrente e ottenere un aiuto fondamentale nella vita di tutti i giorni, ritrovando libertà e indipendenza anche in presenza di restrizioni fisiche.

Si tratta di un servizio in grado di garantire elevati standard qualitativi: gli operatori sono formati in modo accurato e seguono corsi specializzati, anche con il sostegno di partner socio-sanitari d’eccellenza.

Il trasporto del disabile può avvenire con la propria auto, oppure richiedendo uno spostamento in città con il veicolo del caregiver, specificando questa necessità al momento della prenotazione per assicurarsi che il mezzo a disposizione sia idoneo. Sulla piattaforma è possibile configurare il servizio e ottenere subito un preventivo online, usufruendo della massima trasparenza e di condizioni chiare senza costi nascosti.

Questa soluzione è flessibile e 100% personalizzabile, per conseguire un sostegno su misura calibrato in base alle esigenze della persona disabile. In questo modo si possono superare gli ostacoli che riducono l’autonomia dei più vulnerabili, evitando che una condizione fisica debilitante costringa a rinunciare a una vita dignitosa e libera. Un servizio di caregiving con accompagnamento e trasporto rappresenta anche un aiuto per i familiari, per avere sempre a disposizione un supporto professionale sul quale fare affidamento nei momenti di bisogno.

I vantaggi dei servizi di trasporto per le persone disabili

I moderni servizi di assistenza e trasporto delle persone disabili garantiscono una serie di vantaggi importanti. Innanzitutto, le prestazioni vengono erogate nella massima sicurezza sanitaria: l’accompagnamento viene realizzato nel rispetto di tutte le norme per la tutela dei disabili dal rischio di contagio da Covid-19. I protocolli sono messi a punto in base alle indicazioni del Ministero della Salute, dell’OMS e degli enti locali, per garantire l’incolumità della persona fragile.

Inoltre, è possibile beneficiare del supporto di un operatore di fiducia unico e ricorrente, un caregiver qualificato con il quale instaurare un rapporto empatico, affinché l’assistenza non sia limitata all’aspetto pratico ma offra benefici anche a livello umano e psicologico.

Un servizio di caregiving personalizzato non richiede alcun compromesso, infatti si è liberi di prenotare il trasporto quando si desidera, senza vincoli né costi fissi da sostenere nel resto del tempo, sapendo di poter contare per ogni esigenza su un aiuto rapido e adatto alle proprie necessità.

Questa soluzione garantisce un elevato rapporto qualità-prezzo, con tariffe trasparenti per sostenere spese consapevoli, evitando qualsiasi sorpresa grazie alla pianificazione e al preventivo online aggiornato in tempo reale.

Allo stesso modo, la persona disabile può ricevere un sostegno individuale per la quotidianità, migliorando la propria salute psicofisica ritrovando la piena libertà di movimento. Spostarsi in sicurezza permette di seguire correttamente i trattamenti medici, non rinunciare agli impegni e perfino essere in grado di raggiungere la meta delle vacanze in modo sicuro e piacevole.